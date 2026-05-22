ایران اتهام حمله پهپادی به نیروگاه باراکه امارات را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامهای رسمی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و فو کانگ، رئیس شورای امنیت، به اظهارات نماینده ایالات متحده در نشست ۱۰۱۵۳ شورای امنیت (۱۹ مه ۲۰۲۶) درباره «وضعیت خاورمیانه» پاسخ قاطع داد.
در این نامه که درخواست شده بهعنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود، ایران اتهام بیاساس و بدون مدرک نماینده آمریکا مبنی بر مسئولیت ایران در حمله پهپادی ادعایی به نیروگاه هستهای باراکه در امارات متحده عربی را به شدت رد کرد.
سفیر ایران تأکید کرد: «ایران خود قربانی حملات و تجاوزات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.» وی افزود که هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز، نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل، اساسنامه آژانس و قطعنامههای آن است و عواقب انسانی، زیستمحیطی و رادیولوژیکی فاجعهباری به همراه خواهد داشت.
در بخش دیگری از نامه، با اشاره به تناقض آشکار موضع آمریکا، آمده است: «ایالات متحده آمریکا، تنها کشوری که تاکنون از سلاح هستهای استفاده کرده، به همراه رژیم صهیونیستی طی دو جنگ غیرقانونی و وحشیانه در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در نطنز، فردو، اصفهان و بوشهر را هدف قرار داد.» این اقدامات، نقض فاحش منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.
نمایندگی ایران با محکومیت شدید سیاستهای واشنگتن و رژیم اسرائیل تأکید کرد که منبع اصلی بیثباتی در منطقه، فعالیتهای مخرب و تجاوزات مکرر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است و وضعیت کنونی مستقیماً نتیجه دو جنگ غیرقانونی علیه ایران بوده است.
در ادامه نامه به برنامه هستهای صلحآمیز ایران اشاره شده و آمده است: «برخلاف ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که خارج از معاهده عدم اشاعه (NPT) است، ایران متعهد به NPT بوده و بیش از دو دهه است که اتهامات بیاساس علیه برنامه هستهای صلحآمیز خود را رد کرده و یکی از دقیقترین رژیمهای راستیآزمایی آژانس را پذیرفته است.»
سفیر ایران همچنین خروج یکجانبه آمریکا از برجام در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اعمال تحریمهای غیرقانونی و حمله به ایران در حالی که مذاکرات در جریان بود را نشانهای از غیرقابل اعتماد بودن تعهدات واشنگتن دانست.
در پایان نامه تأکید شده که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی باید مسئولیت کامل خسارات وارده به غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران را بپذیرند و مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باید پاسخگو باشند. همچنین تأکید شده که شورای امنیت باید روایتهای سیاسی و گمراهکننده را رد کند که توجه را از ریشههای واقعی بیثباتی منطقه منحرف میسازد.
نظر شما