به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایستادگی ملت شریف و نستوه ایران، دشمن را در صف‌آرایی مستقیم به زانو درآورده و او را به سنگر تحریم و محاصره کشانده است.

وی افزود: شکستن این محاصره در صلابت و فطانت نهفته است. امروز بیش از هر زمان چشم بیدار و اراده استوار مسئولان را می طلبد تا با قاطعیتی بی پروا در برابر سوداگران و مدیریتی هوشمند بر نبض بازار، سد تحریم و فشار دشمن را بشکنندو ثبات اقتصادی جامعه را محافظت کنند.