۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵

«جمعه خونین»در جنوب لبنان؛تداوم جنایات اشغالگران با شهادت ۱۱ غیرنظامی

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آشکار توافق آتش‌بس، با انجام ده‌ها حمله وحشیانه به جنوب لبنان، ۱۱ تن از جمله ۶ امدادگر را به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در «جمعه‌ای خونین»، با انجام ۶۱ حمله گسترده به مناطق مسکونی و امدادی جنوب لبنان، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشت.

این حملات که شامل ۴۱ حمله هوایی و ۱۷ مورد گلوله‌باران توپخانه‌ای بوده، منجر به شهادت ۱۱ شهروند لبنانی و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر شده است.

شایان ذکر است که ۶ نفر از شهدای این حملات، از نیروهای امدادی بودند که در حین انجام وظایف بشردوستانه هدف قرار گرفتند.

وزارت بهداشت لبنان با تأکید بر اینکه این تجاوزات نقض مستقیم توافق آتش‌بس است، اعلام کرد که مجموع شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون به ۳۱۱۱ نفر و مجروحان به ۹۴۳۲ نفر افزایش یافته است.

آمارهای ۲۴ ساعت اخیر نیز از شهادت ۲۲ تن و زخمی شدن ۳۹ شهروند لبنانی حکایت دارد که نشان‌دهنده تداوم سیاست کشتار غیرنظامیان توسط تل‌آویو است.

    IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این کارا درست نیست

