به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان اعلام کرد که در واکنش به نقض آتش بس این کشور توسط رژیم صهیونیستی در ۱۹ عملیات طی ۲۴ ساعت، مواضع این اشغالگران را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، عملیات های حزب الله لبنان علیه نظامیان صهیونیست با استفاده از پهپادهای انتحاری، موشک ها و خمپاره ها صورت گرفته است.

تعدادی از پهپادهای انتحاری مقاومت لبنان مواضع نظامیان اشغالگر را در مارون الرأس در جنوب این کشور هدف قرار دادند.

پیشتر نیز وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد در جریان عملیات موفقیت آمیز حزب الله طی روز گذشته دست کم ۱۲ صهیونیست زخمی شده اند.

این آمار در حالی منتشر شده که انتشار ارقام دقیق در اراضی اشغالی ناشی از تلفات و زخمی های جنگ به شدت سانسور می شود.

حزب الله لبنان طی ساعات بامداد امروز اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف دیرسریان را با شلیک چندین خمپاره هدف قرار داده است.