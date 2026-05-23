۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۱

اعطای پروانه اشتغال به فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی مهارت ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان ایلام از اعطای پروانه اشتغال به فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی مهارت ایلام خبر داد.

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فارغ‌التحصیلان این دانشگاه پس از گذراندن دوره‌های عملی و تخصصی در رشته‌های تاسیسات مکانیک، معماری، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک، مستقیماً پروانه اشتغال به کار دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر رویکرد مهارت‌محور دانشگاه ملی مهارت اظهار داشت: هدف اصلی این دانشگاه، پر کردن شکاف بین آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است؛ در این مدل آموزشی، دانشجویان علاوه بر دانش تئوری، مهارت‌های عملی مورد نیاز صنعت را به‌صورت کامل فرا می‌گیرند.

نظری افزود: اعطای پروانه اشتغال به فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها، تضمین‌کننده توانایی آن‌ها برای ورود مستقیم به بازار کار و انجام پروژه‌های عمرانی و فنی در استان است که این اقدام گامی مهم در جهت کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان و تأمین نیروی کار ماهر برای پروژه‌های توسعه‌ای استان ایلام محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی و نهادهای مرتبط، فرآیند صدور پروانه اشتغال را تسهیل کرده است تا فارغ‌التحصیلان بدون نیاز به گذراندن دوره‌های اضافی، بتوانند به‌صورت قانونی و رسمی در پروژه‌های عمرانی و فنی فعالیت کنند.

