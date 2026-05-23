محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فارغالتحصیلان این دانشگاه پس از گذراندن دورههای عملی و تخصصی در رشتههای تاسیسات مکانیک، معماری، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک، مستقیماً پروانه اشتغال به کار دریافت میکنند.
وی با تأکید بر رویکرد مهارتمحور دانشگاه ملی مهارت اظهار داشت: هدف اصلی این دانشگاه، پر کردن شکاف بین آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است؛ در این مدل آموزشی، دانشجویان علاوه بر دانش تئوری، مهارتهای عملی مورد نیاز صنعت را بهصورت کامل فرا میگیرند.
نظری افزود: اعطای پروانه اشتغال به فارغالتحصیلان این رشتهها، تضمینکننده توانایی آنها برای ورود مستقیم به بازار کار و انجام پروژههای عمرانی و فنی در استان است که این اقدام گامی مهم در جهت کاهش بیکاری فارغالتحصیلان و تأمین نیروی کار ماهر برای پروژههای توسعهای استان ایلام محسوب میشود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی و نهادهای مرتبط، فرآیند صدور پروانه اشتغال را تسهیل کرده است تا فارغالتحصیلان بدون نیاز به گذراندن دورههای اضافی، بتوانند بهصورت قانونی و رسمی در پروژههای عمرانی و فنی فعالیت کنند.
