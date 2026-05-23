به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر امیر جعفری ملی پوش پاراوزنهبرداری کشورمان در دسته ۷۲ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم از مهار وزنه ۲۰۵ کیلوگرم بازماند. جعفری در حرکت سوم وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال طلا شد.
محسن بختیار دیگر نماینده کشورمان در دسته ۷۲ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت و در حرکت اول وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم و سوم خود وزنه ۲۰۳ و ۲۰۵ کیلوگرم را مهار کرد و به مدال نقره رسید. ملی پوش کشورمان همچنین با ثبت رکورد ۶۰۵ کیلوگرم، موفق به کسب مدال طلا مجموع شد.
گفتنی است کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.
مسابقات پاراوزنه برداری آزاد الجزایر؛
امیر جعفری طلایی شد /مدال طلا و نقره بر گردن محسن بختیار
امیر جعفری و محسن بختیار، تیم پاراوزنه برداری ایران را در رقابت های آزاد الجزایر صاحب 3 مدال کردند.
