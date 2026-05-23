دغدغه های دارویی ورزشکاران بیمار خاص رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی صبح شنبه در جمع ورزشکاران بیماران خاص، ضمن برشمردن نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس در پشتیبانی از حوزه بهداشت و درمان، بر ضرورت تمرکز مسئولان اجرایی برای رفع نیازهای دارویی ورزشکاران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تکالیف مجلس در این زمینه روشن است، اظهار داشت: ما با وضع قوانین حمایتی همواره پشتیبان بخش درمان بودهایم و وظیفه نظارتی خود را نیز جدی دنبال میکنیم تا خدمات به بهترین شکل به دست مردم برسد.
حسینی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم انرژی و توان محدود این عزیزان صرف دغدغه تأمین دارو شود. این انرژی باید برای ورزش و بازگشت به زندگی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از فشارهای ارزی، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان، گفت: اگرچه در برخی حوزهها کاستی داریم، اما با تلاش مسئولان اجازه ندادیم این مشکلات به بحران تبدیل شود. برای نمونه، در حوزه داروی بیماران دیابتی با وجود سختیها، ثبات نسبی برقرار بوده است.
این نماینده مجلس در پایان با بازتعریف شعار «توانا بود هر که دانا بود» به مناسبت ورزشکاران خاص، خاطرنشان کرد: در دنیای این عزیزان باید گفت «توانا بود هر که تمرین کند».
وی تأکید کرد: ورزش بهترین راه پیشگیری و توانمندسازی است؛ کسی که تمرین را سرلوحه قرار دهد، به توانمندی جسمی و روحی میرسد و این امر نیاز او به مصرف دارو را در بلندمدت مدیریت میکند. این مسابقات، انگیزهای برای حرکت به سمت پیشگیری و کاهش وابستگی به درمانهای دارویی است.
