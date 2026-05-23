صدور ۱۲ هزار سند تک برگ در کهگیلویه و بویراحمد

حسین فرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری و تبدیل اسناد مالکیت در استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۲ هزار و ۲۳ فقره سند دفترچهای در کهگیلویه و بویراحمد به سند تکبرگ تبدیل شده که این آمار، استان را در جایگاه نخست کشور قرار داده است.
وی افزود: مجموع اسناد دفترچهای موجود در استان ۱۳ هزار و ۴۵۰ فقره بوده که تاکنون بخش قابل توجهی از آن تعیین تکلیف شده و تنها یکهزار و ۷۸۰ فقره باقی مانده است.
معاون املاک ادارهکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با برنامهریزی انجامشده، روند تبدیل اسناد باقیمانده تا پایان تیرماه امسال به اتمام میرسد و استان به نخستین استان کشور در تکمیل فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت صدور اسناد کاداستری در استان تصریح کرد: تاکنون ۱۹۵ هزار و ۱۳۸ فقره سند کاداستری صادر شده و حدود ۷۰ درصد اراضی مزروعی استان نیز تحت پوشش ثبت قرار گرفتهاند.
فرخی ادامه داد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه ثبت تمامی پهنههای استان و تکمیل بانک جامع حدنگاری را فراهم خواهد کرد.
معاون املاک ادارهکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تداخل اراضی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کاداستر، صدور اسناد حدنگاریشده و بهرهگیری از سامانه دقیق «شمیم» در نقشهبرداری، میزان بروز تداخل و تعارض اراضی را به حداقل رسانده است.
فرخی اضافه کرد: عمده اختلافات و تداخلات موجود مربوط به اسناد دفترچهای قدیمی است که هنوز به اسناد حدنگاریشده تبدیل نشدهاند، اما با شتاب گرفتن روند تبدیل اسناد در استان، این مشکل نیز بهزودی برطرف خواهد شد.
