به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی طی سخنانی گفت: بازار فناوری‌های عصبی در کشورمان یک بازار مبتنی بر نیاز است و اگر پیوند میان شرکت های فعال دانش‌بنیان‌ها این حوزه و سرمایه‌گذاران تسهیل شود، این حوزه می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان در بخش سلامت باشد.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه این بازار در کشورمان در حال حاضر بر بخش‌های «پزشکی و توانبخشی» معطوف است ، به طوری که در حوزه توانبخشی عصبی استفاده از ابزارهایی برای بهبود عملکرد برخی از بیماری‌ها از جمله سکته مغزی یا پارکینسون و در بخش توسعه تجهیزات پیشرفته‌تر بر امر تصویربرداری عصبی و تحلیل داده‌های مغزی و نیز پیوند میان سیستم‌های عصبی و اندام‌های مصنوعی متمرکز است.

پورعباسی افزود: با توجه به تحریم‌ها و هزینه بالای تجهیزات پیشرفته پزشکی، نیاز به تولید داخلی یک بازار بزرگ و ارزشمند را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است.