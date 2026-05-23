تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به افراد دارای زمین در خوزستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: متقاضیانی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین دهک‌های یک تا چهار در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان دارای زمین هستند، می‌توانند از این تسهیلات کم‌بهره برخوردار شوند.

وی با اشاره به شرایط تسهیلات افزود: این وام با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت ۲۰ ساله و سه سال دوره تنفس در نظر گرفته شده است تا شرایط برای ساخت مسکن متقاضیان واجد شرایط تسهیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان در خصوص حمایت‌های جانبی توضیح داد: علاوه بر این تسهیلات بانکی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برای دهک‌های درآمدی یک تا چهار و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمک‌های بلاعوض نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت احراز شرایط به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

اکبری فضلی در پایان بیان کرد: مراجعان می‌توانند برای آغاز فرآیند تشکیل پرونده و کسب اطلاعات بیشتر به بنیاد مسکن شهرستان مربوطه مراجعه کنند.