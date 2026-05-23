  1. استانها
  2. خوزستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به افراد دارای زمین در خوزستان پرداخت می شود

تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به افراد دارای زمین در خوزستان پرداخت می شود

اهواز - مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان گفت: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ کارمزد پنج درصد برای خانواده‌های کم‌درآمدی که قصد ساخت خانه در زمین خود را دارند، در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: متقاضیانی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین دهک‌های یک تا چهار در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان دارای زمین هستند، می‌توانند از این تسهیلات کم‌بهره برخوردار شوند.

وی با اشاره به شرایط تسهیلات افزود: این وام با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت ۲۰ ساله و سه سال دوره تنفس در نظر گرفته شده است تا شرایط برای ساخت مسکن متقاضیان واجد شرایط تسهیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان در خصوص حمایت‌های جانبی توضیح داد: علاوه بر این تسهیلات بانکی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برای دهک‌های درآمدی یک تا چهار و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمک‌های بلاعوض نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت احراز شرایط به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

اکبری فضلی در پایان بیان کرد: مراجعان می‌توانند برای آغاز فرآیند تشکیل پرونده و کسب اطلاعات بیشتر به بنیاد مسکن شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 6838236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها