به گزارش خبرنگار مهر، کتاب معرفتشناسی فلسفه تطبیقی؛ نقدی بر دیدگاههای پی.تی.راجو تألیف جوزف کایپائیل با تحقیق و ترجمه قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی و زهرا حاجیشاهکرم پژوهشگر پسادکتری به همت انتشارات صراط منتشر شد.
کایپائیل یکی از متفکران مهم در حوزه فلسفه تطبیقی است که با پژوهشهای انتقادی خود، بهویژه در مقایسه فلسفه غرب و شرق، نقش مهمی در گسترش این رشته ایفا کرده است.
وی پایه گذار ایده «فلسفه ورزی گشوده» است که مدعی است میتواند جایگزینی برای فلسفه تطبیقی باشد. نقدهای او بر فیلسوفان تطبیقی ازجمله دیدگاههای راجو، سبب شهرت او شد.
کتاب حاضر با عنوان معرفتشناسی فلسفه تطبیقی: نقدی بر دیدگاههای پی. تی. راجو در سال ۱۹۹۵ توسط مرکز مطالعات هند و بینادینی در روم منتشر شد و مشتمل بر یک مقدمه کوتاه یکصفحهای، یک درآمد نسبتاً طولانی در ۱۴ صفحه، چهار بخش اصلی، یک نتیجهگیری مهم، اصطلاحشناسی و کتابشناسی در پایان است.
چهار نکته در درآمد طرح گردید: الف) مفهوم فلسفه تطبیقی، ب) معرفتشناسی فلسفه تطبیقی، ج) تاریخچه کوتاه از فلسفه تطبیقی، و د) زندگی و آثار راجو. سرشت فلسفه تطبیقی، عنوان بخش نخست میباشد که در چهار فصل مختصر فراهم شد.
او در فصل نخست و دوم به بررسی مفهوم فلسفه و سنتهای مهم فلسفی میپردازد. در فصل سوم بحث از نقاط آغازین سه سنت بزرگ فلسفی یعنی هند، چین و غرب را طرح کرده است. فصل چهارم اختصاص به بررسی خود مفهوم فلسفه تطبیقی دارد. روش فلسفه تطبیقی، عنوان بخش دوم و در دو فصل است.
در فصل نخست، مباحثی همچون سه اصل راهنمای فلسفه تطبیقی، نسبت فلسفه تطبیقی با پدیدارشناسی، محوریت انسان در فلسفه تطبیقی، و جهانشمولی بودن انسان موردبررسی قرار میگیرد.
در فصل دوم، از منهج و رویه فلسفه تطبیقی، تحلیل و مقایسه سنتها و نیز امکان تلفیق و ترکیب آنها بحث به عمل میآید.
بخش سوم اختصاص به ایده و اندیشه خاص راجو یعنی «نظریه تلفیق فلسفی» دارد. این بخش در سه فصل کوتاه و با محوریت اصل کوژیتوی دکارتی و نوع بازخوانی راجو از آن فراهم آمده است؛ فصل اول: فلسفه «من هستم».
فصل دوم: اصل گروی هستی شناسانه تجربه «من هستم»، فصل سوم: بنیادین بودن هستیشناختی «من هستم» در «من هستمِ» متعالی. مفصلترین بخش را باید به لحاظ عناوین و ترتیب مباحث، بخش چهارم دانست که با عنوان نقد فلسفه تطبیقی آمده است. p.t.raju philosophy
بخش چهارم در پنج فصل با زیرمجموعه های زیاد تدوین شده است:
در فصل نخست، سرشت و کارکرد فلسفه تطبیقی بررسی میشود.
فصل دوم، اختصاص به معرفتشناسی فلسفه تطبیقی دارد. فلسفه تطبیقی راجو؛ تحلیل و نقد، عنوان فصل سوم است که زیرمجموعه هایی همچون بازخوانی راجو از سه سنت، سه پیشافرض، فلسفه هند و چین و غرب، دو پیشفرض اصلی فلسفه تطبیقی، روش خاص را در فلسفه تطبیقی را شامل میشود.
کایپائیل در فصل چهارم از بخش چهارم کتاب، به نقد و ردّ فلسفه تطبیقی و نیز طرد فلسفه تطبیقی راجو دست میزند.
وی در فصل پنج، ایده اصلی خود را که همان «فلسفه ورزی گشوده» است را طرح کرده و از آن به عنوان مهمترین بنیان و جایگزینی برای فلسفه تطبیقی یاد کرده و از ضرورت بازتدوین طرحی جدید در تاریخ فلسفه سخن میراند. کتاب با نتیجه گیری، اصطلاح شناسی یا معادل یابی در سه سنت، و کتابشناسی به پایان میرسد.
پورحسن و حاجیشاهکرم کوشش کردند ضمن امانتداری در ترجمه، معادلهایی صحیح و روان انتخاب شده و در مواردی ناگزیر شدیم در داخل پرانتز معادل دوم را ذکر کنیم. تدوین پیشگفتار نسبتاً مفصل در ابتدای اثر حاضر، بدان سبب بود که در ایران نه آثار راجو و نه اندیشه و آثار کایپائیل چندان خوانده نشده است.
شاید بتوان ادعا کرد که اثر حاضر مهمترین و تنها نوشتهای است که نهتنها از منظر معرفتشناسی بلکه ازحیث معرفی عام اندیشههای این دو متفکر حوزه فلسفه تطبیقی در ایران انتشار پیدا کرده است.
محققان و دانشجویان رشته فلسفه تطبیقی، عمدتاً با اورسل، کربن و ایزوتسو آشنایی داشته و آگاهی چندانی از بسیاری از محققان و متفکران مهم این حوزه ندارند. پیشازاین اثر، کتاب فلسفه تطبیقی اورسل بههمراه پیشگفتاری طولانی ترجمه شده و توسط انتشارات صراط به زیور طبع آراسته شد.
اثر حاضر را باید دومین کار از مجموعه چهار مجلدی برشمرد که در حوزه تطبیقی انجام داده و در دست انتشار هستند. در تمامی این مجلدات با مفاهیم و اسامی نامأنوس در سنت هند و چین روبهرو بوده و بهناچار شرحی درخور از هرکدام ارائه کردیم که بخشی از این کوشش در پیوست دوم کتاب اورسل قابل مشاهده و مطالعه است.
