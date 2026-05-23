به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی‌اکبر جنگجو اظهار داشت: اطلاعات این دسته‌بندی در اختیار مدیران کاروان‌ها و روحانیون قرار گرفته تا برنامه‌ریزی مناسبی برای حضور زائران در ایام تشریق و سایر برنامه‌های مناسکی انجام شود.

وی افزود: زائران گروه سبز افرادی هستند که بیماری خاصی ندارند، گروه زرد نیازمند مراقبت هستند و گروه قرمز را نیز افراد آسیب پذیرتر و نیازمند به مراقبت ویژه تشکیل می‌دهند که لازم است برای حضور آنان در مناسک حج، به‌ویژه در ایام تشریق، ملاحظات خاص در نظر گرفته شود.

جنگجو ادامه داد: بر همین اساس دستورالعمل‌هایی برای مدیران کاروان‌ها تدوین شده است؛ به‌گونه‌ای که زائران گروه سبز با رعایت دستورالعمل های عمومی حفظ سلامتی و جلوگیری از گرمازدگی محدودیتی برای حضور در برنامه‌ها و خروج از چادرهای عرفات و منا ندارند، اما درباره گروه زرد توصیه می‌شود خروج از چادرها با مراقبت و کنترل ودرحداقل ممکن انجام شود و زائران گروه قرمز از حضور در فضای باز و ترددخودداری کنند تا دچار آسیب نشوند.

وی، یکی از حساس‌ترین مسیرها برای زائران پرریسک را مسیر منا تا جمرات و بالعکس عنوان کرد و گفت: انجام رمی جمره این دسته از زائران توسط نائب و زیر نظر روحانیون کاروانها انجام خواهد گرفت.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت، خاطرنشان کرد: مرکز پزشکی حج و زیارت در ایام تشریق با آمادگی کامل مستقر خواهد بود و خدمات لازم را به زائران ارائه می‌دهد.

جنگجو گرمای هوا و احتمال گرمازدگی را یکی از دغدغه‌های اصلی حج دانست و افزود: حتی زائرانی که در گروه سبز قرار دارند نیز باید نوشیدن مایعات فراوان، پرهیز از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید و همراه داشتن چتر را جدی بگیرند.

وی تاکید کرد: امسال قمقمه آب برای زائران از سوی سازمان حج تامین شده و ضروری است حجاج در طول ترددها حتما آن را همراه داشته باشند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به علائم گرمازدگی گفت: پرخاشگری، ضعف جسمانی پیش رونده و اختلال در تشخیص زمان و مکان از مهم‌ترین نشانه‌های گرمازدگی است و اگر فردی با زائر گرمازده مواجه شد، باید او را در مراحل اولیه به محل سایه منتقل کرده و تا زمان رسیدن نیروهای درمانی، نسبت به خنک سازی و در اختیار قراردادن مایعات جهت نوشیدن همراهی نماید.

وی همچنین به زائران توصیه کرد حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز آب بنوشند، زیرا علائم عطش ممکن است دیرتر بروز پیدا کند و گرمازده شوند.

جنگجو در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های ساده اما مهم بهداشتی و درمانی، زائران بتوانند ایام تشریق را در سلامت و آرامش سپری کنند.