تغییر رویه تعیین ارزش کالاهای کولبری و ملوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای، دستورالعمل مربوط به تعیین ارزش کالاهای مشمول رویههای کولبری و ملوانی را لغو کرد.
بر اساس ابلاغیه دفتر تعیین ارزش گمرک ایران که از سوی مدیرکل این دفتر به گمرکات اجرایی کشور ارسال شده، تعیین ارزش حداقل برای کالاهای مشمول رویههای کولبری و ملوانی متوقف شده و از این پس، ارزشگذاری این کالاها باید بر مبنای مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن انجام شود.
در این بخشنامه با اشاره به مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه کارگروه ماده 4 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) تأکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، فرآیند تعیین ارزش و بررسی اختلاف ارزش کالاهای وارده از طریق رویههای کولبری و ملوانی باید مطابق ضوابط قانونی و بدون اعمال ارزشهای حداقلی انجام گیرد.
همچنین در این ابلاغیه تصریح شده که دستورالعمل پیشین مربوط به ارزش کالاهای وارده از طریق رویه ملوانی، به شماره 143898 مورخ 1402/09/26، از درجه اعتبار ساقط بوده و مرجع رسیدگی به اختلافات پیرامون ارزش کالا در این رویهها، صرفاً کارگروه ماده 4 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خواهد بود.
بر این اساس، گمرکات اجرایی موظف شدهاند در رسیدگی به پروندههای مرتبط با کالاهای کولبری و ملوانی، ارزش کالا را مطابق معیارهای مقرر در مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی تعیین و اعمال کنند.
