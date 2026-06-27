مصوبات جدید برای تجارت مرزی؛ واردات ملوانی از کیش مجاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصـوبات شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مـرزی (کولبـری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

در شانزدهمین جلسه کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان (موضوع دعوت‌نامه شماره ۷۷۱۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲)، موارد زیر به تصویب اعضای محترم کارگروه رسید:

۱- بررسی تصمیم حذف برخی از اقلام لوازم خانگی از فهرست مجاز رویه کولبری و ملوانی

با توجه به دغدغه‌های مطرح شده در خصوص ممنوعیت واردات برخی لوازم خانگی خارجی، مقرر شد جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، انجمن‌های مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و نتیجه به کارگروه اعلام شود.

۲- ضوابط امحای شناورها

ضوابط نحوه جایگزینی شناورهای دارای پرونده ثبت موقت (موضوع نامه سازمان بنادر و دریانوردی به شماره ۲۲۶۷۹/م مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴) مطابق پیوست به تصویب رسید.

۳- جایگزینی شناورهای مغروق و محروق

بر اساس پیشنهاد استانداری هرمزگان (نامه شماره ۲۶/۵/۵۱۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱)، شناورهایی که مطابق آیین‌نامه اجرایی، بر اثر حادثه غرق یا دچار حریق شده و غیرقابل استفاده هستند، می توانند با رعایت ضوابط مربوطه، در فرایند جایگزینی موضوع جز ب بند ۴ مصوبات جلسات پانزدهم مورد استفاده قرار گیرند. دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۴- امکان واردات رویه ملوانی از مبدأ جزیره کیش

در راستای تبصره بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و با استناد به نامه سازمان منطقه آزاد کیش به شماره ۱۴۰۵/۲۱۰۰۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹، امکان واردات رویه ملوانی از مبدأ جزیره کیش وجود دارد.

۵- اجرای ماده ۹ آیین‌نامه

با توجه به نبود زیرساخت بیمه برای برخی شناورهای دارای رویه ملوانی (موضوع نامه شماره ۶۹۴۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴)، در صورت عدم امکان دریافت بیمه از طریق استانداری‌های مربوط، شناورهای مذکور مشمول احکام ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی خواهند بود.

۶- اجرای ماده ۸ آیین‌نامه

در راستای اجرای بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و بند (۷) دستورالعمل رویه ملوانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شد با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی اجرای رویه ملوانی ظرف دو هفته اقدام و نتایج را جهت تصمیم‌گیری به کارگروه ارائه کند.

۷- اخذ شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی)

در راستای ماده ۵ آیین نامه اجرایی امکان اخذ شناسنامه گارانتی برای اشخاص مشمول وجود خواهد داشت. اشخاص مشمول می توانند نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای مجاز ارائه دهنده خدمات پس از فروش جهت گارانتی نمودن اقلام وارداتی در رویه های کولبری و ملوانی اقدام نمایند مرکز فاوای صمت مکلف است زیرساخت اخذ شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی) را به صورت اختیاری در رویه های کولبری و ملوانی فراهم نماید.

بررسی سایر پیشنهادها

۸- بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات مکاتبه شماره نامه ۷۳۰۲۵/۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷) مقرر شد:

الف) به منظور صیانت از حقوق واردکنندگان قانونی ،کالا درج سریال در زمان فرایند اخذ شناسه رهگیری برای تلویزیون جاروبرقی کولر گازی لپتاپ کیس و ALL IN ONE و یخچال فریزر یخچال و فریزر ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی در صورت رفع ممنوعیت ورود الزامی است.

ب) در راستای تفکیک کالای وارداتی رسمی از غیر رسمی و عدم امکان سوء استفاده از پته رسمی جهت انبارش و توزیع کالای قاچاق صدور قبض انبار در سطح انبارهای کشور برای اقلام وارد شده از طریق رویه ملوانی و کولبری مبتنی بر پته و شناسه کالا مخصوص رویه تجارت مرزی برای اقلام مشمول شناسه (کالا) صورت می پذیرد.

۹- عطف به پیشنهاد استانداری هرمزگان مکاتبه (شماره ۹۲/۱/۶۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷) مبنی بر استفاده از رویه ملوانی در بندر شهید رجایی موضوع در کارگروه مطرح و با آن مخالفت شد.

۱۰- سه پیشنهاد استانداری هرمزگان مکاتبه شماره ۹۲/۱/۳۶۰۷ مورخ (۱۴۰۵/۰۲/۰۹) در خصوص (۱) حذف قید نوع ملوانی» از اجازه حرکت دریایی (pc) (۲) افزایش تعداد سفر و (۳) عدم احتساب سفر اول سال دوم به دلیل شرایط جنگ، بررسی گردید و ضمن مخالفت با پیشنهاد اول با عنایت به تعیین تکلیف دو پیشنهاد دیگر در جلسه پانزدهم بر اجرای آنها تاکید گردید.

۱۱- با پیشنهاد استانداری کرمانشاه (مکاتبه شماره ۶۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹) مبنی بر اجازه واردات پلی اتیلن سبک و سنگین پلی پروپیلن، پی وی سی پلی استایرن پریفورم و کائوچو در رویه کولبری و ملوانی موافقت گردید تعرفه های مربوطه پس از اعلام توسط دفاتر تخصصی به فهرست تعرفه های مجاز اضافه خواهد شد.

۱۲- بنا به پیشنهاد استانداری بوشهر مقرر شد شرط الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مابه التفاوت قیمت سوخت موضوع جزء (ب) بند (۲) مصوبات جلسه پانزدهم به ارائه تعهد محضری تغییر می یابد؛ در صورت عدم واردات کالا یا عدم رعایت ضوابط مربوطه متخلفان مشمول ماده (۹) آیین نامه اجرایی نیز میشوند.

۱۳- عطف به پیشنهاد استانداری ایلام نامه شماره ۶۸۵۷۵۲۹ مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۰۲ مبنی بر اضافه شدن استان ایلام به استانهای مشمول رویه کولبری مقرر شد پیشنهاد مربوطه با رعایت سقف سهمیه تعیین شده برای رویه کولبری جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.