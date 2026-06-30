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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

فهرست جدید کالاهای مشمول واردات رویه‌های کولبری و ملوانی

فهرست جدید کالاهای مشمول واردات رویه‌های کولبری و ملوانی

ویرایش جدید فهرست کالاهای مشمول واردات رویه های کولبری و ملوانی مرحله ششم ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید فهرست کالاهای مشمول واردات رویه های کولبری و ملوانی مرحله ششم از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

طبق این ابلاغیه، اقلام فندق، شاهدانه بو داده، چوب سریش، فن کویل و چیلر، مواد اولیه حوزه پتروشیمی و انواع باطری ، پلیت باطری، قطعات اتو، الکتروموتور، دستگاه صوت و تصویر خودرو، انواع برد کامپیوتر و سی پی یو و رم و تخمه هندوانه، ماشین آلات تهیه علوفه برای حیوانات، سنگ و... به فهرست ردیف تعرفه های قابل ورود با رویه های کولبری و ملوانی اضافه شد.

بر اساس این ابلاغیه، انجام تشریفات ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت مجوزهای ترخیص و مطابقت ردیف تعرفه صحیح کالا با فهرستهای مجاز ابلاغی ضروری است.

کد مطلب 6875020
سمیه رسولی

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    نظرات

    • قدرت طهماسبی IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
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      پاسخ
      اگر واردات در نوار مرزی از ورودی های مجاز صورت گیرد ، افراد متخلف که دنبال واردات تجهیزات نظامی هستند راحت گیر می افتند و کار دستگاه قضایی و انتظامی کمتر می شود

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