به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید فهرست کالاهای مشمول واردات رویه های کولبری و ملوانی مرحله ششم از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

طبق این ابلاغیه، اقلام فندق، شاهدانه بو داده، چوب سریش، فن کویل و چیلر، مواد اولیه حوزه پتروشیمی و انواع باطری ، پلیت باطری، قطعات اتو، الکتروموتور، دستگاه صوت و تصویر خودرو، انواع برد کامپیوتر و سی پی یو و رم و تخمه هندوانه، ماشین آلات تهیه علوفه برای حیوانات، سنگ و... به فهرست ردیف تعرفه های قابل ورود با رویه های کولبری و ملوانی اضافه شد.

بر اساس این ابلاغیه، انجام تشریفات ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت مجوزهای ترخیص و مطابقت ردیف تعرفه صحیح کالا با فهرستهای مجاز ابلاغی ضروری است.