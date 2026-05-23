کشف ۴۲۰ تخلف اضافه‌ تناژ طی دو ماه در محورهای گیلان

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو ماهه نخست سال جاری، ۴۲۰ مورد تخلف اضافه‌تناژ توسط سامانه‌های هوشمند و تیم‌های نظارتی این اداره‌کل ثبت و پیگیری شده است.

وی با اشاره به اهداف این اقدام، افزود: ثبت تخلفات اضافه‌تناژ به منظور صیانت از ایمنی تردد، جلوگیری از تخریب روسازی راه‌ها، کاهش احتمال بروز حوادث و جلوگیری از تردد ناوگان‌های متخلف با بار مازاد بر ظرفیت مجاز انجام می‌شود.

وی از صدور ۲۶۷ فقره پروانه عبور بار ترافیکی در دو ماهه سال جاری خبر داد و افزود: صدور این پروانه‌ها در راستای مدیریت ایمن تردد محموله‌های بزرگ و سنگین، پیشگیری از انسداد و اختلال در ترافیک و حفظ زیرساخت‌های راه صورت می‌گیرد.

معاون حمل‌ونقل راهداری گیلان همچنین یادآور شد: طی دو ماهه امسال، تعداد ورودی خودروهای سنگین به مراکز معاینه فنی استان، ۶۰۸۸ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.