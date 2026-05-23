نحوه تحویل اسناد درمانی بازنشستگان کشوری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دانا در پایان اردیبهشت‌ و آغاز رسمی قرارداد جدید با شرکت بیمه دی از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵، نحوه پذیرش اسناد درمانی ذی نفعان مشخص شد.

طبق این اطلاعیه، تمامی اسناد و مدارک درمانی که تاریخ انجام هزینه در آنها تا روز ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ درج شده است تا ۶ ماه پس از پایان قرارداد همچنان در تعهد شرکت بیمه دانا بوده و بازنشستگان باید این اسناد (۳۱ اردیبهشت به قبل) را برای دریافت خسارت به مراکز پذیرش اسناد شرکت بیمه دانا تحویل دهند.

همچنین تأکید شده است که اسناد درمانی که تاریخ صدور آنها از روز جمعه اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد باشد، مشمول قرارداد جدید بوده و صرفاً توسط مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه دی پذیرش خواهد شد.

در ضمن برای جلوگیری از هرگونه وقفه در پرداخت‌ها، به تاریخ درج شده در مدارک پزشکی خود دقت نموده و اسناد هر دوره را به شرکت مربوطه ارائه کنند.

لیست مراکز پذیرش اسناد و مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه دی، هم‌اکنون در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir جهت رفاه حال بازنشستگان بارگذاری شده است.

همچنین، بازنشستگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات تکمیلی و فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد، به کانال صندوق بازنشستگی کشوری در پیام‌رسان «بله» به نشانی https://ble.ir/cspfnews97 مراجعه کرده و نسبت به عضویت در آن اقدام نمایند.