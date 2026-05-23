به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک های عامل تجارت، ملت، صادرات و پست بانک ابلاغ شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۵/۳۸۱۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ در راستای اجرای تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (اعطای تسهیلات ودیعه، خرید و یا ساخت مسکن به خانوادهای دارای دو، یک و فاقد فرزند در سال ۱۴۰۵) را ابلاغ کرد.