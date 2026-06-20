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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

۴۳ کد تعرفه مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز شدند

۴۳ کد تعرفه مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز شدند

جدیدترین فهرست کالاهای ضروری وارداتی مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای فهرست کالاهای ضروری وارداتی مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز -شامل ۴۳ کد تعرفه- را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠٥/١٤۶٨٢٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٢/١٢ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۶۶٤٢۷١ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠٢/١٥ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷٥۶٥٥۶٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٢/٤ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗ ﯽﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺭﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ به ﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ١٤٠٥/٣/٩ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ (ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6865377
سمیه رسولی

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