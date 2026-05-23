به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مهدی رعیتی، مدیرعامل منطقه آزاد مهران از گشایش یک مسیر مهم تجاری در مرز مهران خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار امکان انتقال محموله‌های بازرگانی از عراق به ایران از طریق این مسیر فراهم شده است.

وی افزود: این ظرفیت جدید پیش از این به‌دلیل نبود کد گمرکی در عراق صرفاً در مسیر صادراتی ایران به عراق فعال بود.

رعیتی این دستاورد را نتیجه سفر اخیر خود به عراق و دیدار با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور دانست و بیان کرد: این سفر با همراهی و پشتیبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد انجام شد و می‌توان آن را نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری دو کشور در مرز مهران ارزیابی کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد مهران با اشاره به آثار اقتصادی این گشایش اظهار کرد: اضافه شدن ظرفیت واردات از مرز مهران، موجب افزایش محسوس درآمدهای گمرکی و تقویت سایر ردیف‌های درآمدی منطقه آزاد مهران خواهد شد. این اقدام همچنین روزنه‌ای جدید برای تعمیق تبادلات تجاری کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین، بهبود لجستیک کالاهای مورد نیاز و ارتقای پدافند غیرعامل در شبکه توزیع مایحتاج عمومی و صنعتی دارد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده فعالیت‌های تجاری در این مرز، خاطرنشان کرد: حفظ تراز مثبت صادراتی مهران در کنار بهره‌برداری از این ظرفیت جدید، می‌تواند انگیزه و جذابیت بیشتری برای تجار عراقی ایجاد کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تازه‌ای از مبادلات بازرگانی، حمل کالا و همکاری‌های اقتصادی مشترک شود.