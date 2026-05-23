۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

نماینده پارلمان لبنان: سلاح مقاومت ضامن حفاظت از کشور است

نماینده پارلمان لبنان سلاح مقاومت را ضامن حفاظت از این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ایهاب حماده عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، سلاح مقاومت ضامن حمایت و حفاظت از کشور است.

وی اضافه کرد، ما با درخواست های آمریکا برای خلع این سلاح مخالف هستیم. تحریم های جدید آمریکا عجز و ناتوانی این کشور بوده و به مثابه اهرم فشار سیاسی عمل می کند.

همچنین عطا سحویل مسئول جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اردوگاه الجلیل بعلبک تاکید کرد، ما به گزینه مقاومت متعهد هستیم و به مسیر جهاد تا نابودی صهیونیست ها و اشغالگران ادامه می دهیم.

