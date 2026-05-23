هاآرتص: تل آویو هیچ راهبرد مشخصی برای جنگ در لبنان ندارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی به انتقادات گسترده در میان افسران ارتش این رژیم در خصوص عدم وجود اهداف استراتژیک در لبنان پرداخته و اعلام کردند که این سردرگمی در شرایطی دنبال میشود که حملات پهپادی به تهدیدی دردناک برای نیروهای زمینی تبدیل شده است.
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر شاهد شدیدترین موج انتقادات از زمان آغاز جنگ در لبنان است. در همین راستا روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از نظامیان صهیونیست که در جنوب لبنان میجنگند، از وضعیت «ناامیدی فزاینده» در داخل واحدهای نظامی خبر داده است.
این نظامیان در روایت های خود اعتراف کردند که از «استراتژی واقعی جنگ بیخبرند» و نمیدانند که آیا سران سیاسی و نظامی واقعاً به دنبال یک پیروزی نظامی هستند یا دستیابی به آتشبس؟ بر اساس این گزارش ، وظیفه اصلی که در حال حاضر در روستاهای لبنان انجام میشود، به «تخریب خانهها و زیرساختهای مسکونی» محدود شده است.
در همین حال، پهپادهای حزبالله به دردناکترین تهدید برای نیروهای ارتش صهیونیستی تبدیل شده و تلفات در میان نظامیان این رژیم را افزایش دادهاند.
رسانههای صهیونیستی همچنین اعلام کردند که افسران صهیونیست از محدودیتهای اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مورد بمباران بیروت و بقاع در شرق لبنان انتقاد کردهاند و معتقدند که این محدودیتها ارتش را به «تخلیه خشم خود» از طریق تشدید بمباران روستاهای مرزی جنوبی سوق میدهد.
در همین راستا، روزنامه یسرائیل هیوم به نقل از افسران ارشد صهیونیست نوشته است که ماندن در داخل خاک لبنان بیفایده است. این افسران تأکید کردهاند که ارتش در شکل کنونی جنگ به دستاوردهای واقعی دست نمییابد.
شبکه صهیونیستی «آی 24 نیوز» نیز به افزایش انتقادات در داخل سرزمینهای اشغالی از عملکرد ارتش در جبهه لبنان بعد از تلفات اخیر پرداخته و اعلام کرد که با وجود افزایش تلفات، ابهام اهداف و شکاف در داخل نهاد نظامی، ارتش اسرائیل خود را در برابر یک نبرد فرسایشی میبیند، در حالی که حزبالله به تحمیل معادله فشار با آتش و پهپادها ادامه میدهد.
