۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

تداوم نقض آتش‌بس لبنان؛ تخریب زیرساخت‌ها و یک بیمارستان در صور

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان با هدف قرار دادن شهر صور به شبکه های آبرسانی، برق و یک بیمارستان به شدت آسیب زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز یک ساختمان را در کریت واقع در شهر صور هدف قرار گرفتند که باعث شد این ساختمان کاملا با خاک یکسان شود.

در جریان این حمله وحشیانه تعداد زیادی از ساختمان های اطراف، شبکه های آبرسانی، برق و مسیرهای ماشین رو آسیب ببینند.

همچنین گزارش شده که حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی باعث وارد آوردن آسیب های شدید به بیمارستان حیرام در صور شده است.

این آسیب ها به بخش های پرستاری، بستری بیماران و ملاقات و شبکه های برق رسانی بیمارستان رسیده است.

