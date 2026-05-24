حزب الله: ایران حامی ماست؛ باید از چتر مذاکرات اسلام آباد استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که تحولات بزرگی در منطقه در حال وقوع است. جمهوری اسلامی ایران در کنار ماست و از ما حمایت می‌کند و توافق با آمریکا را به توقف جنگ در لبنان مشروط کرده است.

وی تصریح کرد که از مقامات لبنان خواسته‌ است که از این چتر منطقه‌ای که در اسلام‌آباد در حال شکل‌گیری است، بهره‌برداری کنند، به ویژه که تحولات منطقه بسیار بزرگ است و بر لبنان تأثیر خواهد گذاشت.

این عضو ارشد حزب الله تصریح کرد: ما به ایران، موضع‌گیری و نقش آن اعتماد داریم و ایران در کنار ماست و از ما حمایت می‌کند. ما از این فرصت استفاده کردیم تا از این تجاوز و پیامدهای آن که 15 ماه خونریزی را به ما تحمیل کرد، رهایی یابیم.

فضل الله خاطرنشان کرد: مسئله اصلی ما امروز آزادسازی جنوب و دفاع از لبنان در برابر تجاوز اسرائیل است، که یک مسئله حیاتی است. زیرا دشمن قصد اشغال سرزمین ما و آواره کردن ما را دارد و ما چاره‌ای جز مقاومت برای حفظ موجودیت خود نداریم. هر چقدر هم که هزینه‌ها سنگین باشد، ما در این راه ثابت قدم هستیم تا در کشورمان عزیز بمانیم.

وی ادامه داد: در این جنگ چاره‌ای جز جنگیدن، مقاومت، صبر و تحمل نداریم، زیرا تحولات به موجودیت ما در لبنان مربوط می‌شود. این جنگ به سرزمین ما در جنوب مربوط می‌شود و هر گونه امتیازدهی و هر گونه چشم‌پوشی از این گزینه، منجر به از دست رفتن جنوب خواهد شد.

حسن فضل الله تصریح کرد که هیچ راه حل سیاسی که جنوب و حاکمیت آن را حفظ کند و دشمن را از ادامه تجاوزاتش بازدارد، به حزب الله پیشنهاد و ارائه نشده است.

این عضو ارشد حزب الله تاکید کرد: هر چقدر هم که چالش‌ها بزرگ باشد، ما به مرحله قبل از دوم مارس باز نخواهیم گشت و اعتماد ما اول به خدا و سپس به بازوان و روح شهادت‌طلبانه رزمندگان در روستاهای خط مقدم و مردم آواره، مقاوم و صبورمان و خانواده‌های شهداست.

این نماینده مجلس لبنان با اشاره به مذاکرات مستقیم دولت با رژیم صهیونیستی ابراز داشت که مقامات لبنان وارد مذاکرات مستقیم با دشمن شدند و ما به آنها در خفا و آشکارا گفتیم که این راه به نتیجه‌ای نمی‌رسد. باج‌گیری و فشار آمریکا آنها را وارد مسیری کرده است که از طریق آن می‌خواهد دولت لبنان را بدون دریافت هیچ امتیازی، مجبور به امتیازدهی کند.

وی خطاب به مسئولان لبنانی گفت: ما به مقامات لبنانی می‌گوییم که آمریکایی‌ها شما را به یک سراشیبی و دره‌ای می‌برند که نمی‌توانید از آن خارج شوید و چیزی به شما نخواهند داد. بنابراین، حداقل باید برای این امتیازدهی حد و مرزی قائل شوید و خواستار آتش‌بس کامل مشروط به مدت زمان مشخص برای عقب‌نشینی دشمن در چارچوب توافق آتش‌بس، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا شوید، یا این مذاکرات را متوقف کنید.

فضل الله از مقامات دولت لبنان خواست که در گزینه سیاسی اشتباه خود تجدید نظر کنند و یک شرط اساسی برای هر گونه گفتگوی غیرمستقیم با دشمن اسرائیلی، یعنی آتش‌بس، تعیین کنند.

نماینده ارشد حزب الله گفت که وقتی مقامات برای مذاکره با دشمن می‌روند و دشمن به کشتار لبنانی‌ها ادامه می‌دهد، این کار باعث افزایش تفرقه در کشور می‌شود و گویی به این دشمن مجوز می‌دهد تا کشتار در لبنان را افزایش دهد.

وی تأکید کرد که آنچه امروز در دسترس ماست، بهره‌برداری از قدرت این مقاومت و همکاری داخلی است. ما در نهایت اهل این کشور و آرمان آن هستیم و با منطق دلسوزی برای کشور رفتار خواهیم کرد، زیرا اولویت امروز ما مقابله با این دشمن است.