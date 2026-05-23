به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رنکینگ بهاره پسران هیات بدمینتون استان چهارمحال و بختیاری در ردههای سنی زیر ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال به میزبانی شهرستان سامان در سالن انقلاب برگزار شد.
این مسابقات با معرفی برترینها در ردههای سنی مختلف به کار خود پایان داد.
در پایان در رده سنی زیر ۹ سال، طاها شهبازی (سامان) مقام اول، محمد طاها وکیل پور (سامان) مقام دوم، محمدپارسا شهبازینیا (سامان) و امیررضا باقری (شهرکرد) مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.
همچنین در رده سنی زیر ۱۱ سالامیرپویان حیدری (شهرکرد) حائز مقام اول، محمدرضا باباخانی (سامان) حائز مقام دوم،آرمین جلالیپور (سامان) و اهورا ترابیان (سامان) حائز مقام سوم مشترک شدند.
در رده سنی زیر ۱۳ سال، امیررضا گنجی (شهرکرد) در جایگاه اول، یاسین بیگی (شهرکرد) در جایگاه دوم و پویا بهرامی (سامان) و رضا نجفی (سامان) در جایگاه سوم مشترک ایستادند.
در رده سنی زیر ۱۵ سال نیز سهیل سلیمی (شهرکرد)، سینا اسماعیلی (شهرکرد) به مقام اول و دوم و محمدمهدی محمودی (سامان) و سینا رحیمی (شهرکرد) به مقام سوم مشترک دست یافتند.
