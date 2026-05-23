آغاز ثبت درخواست مهمانی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، درخواست ثبت دانشجویان علوم پزشکی برای مهمانی و انتقال و همچنین بارگذاری مدارک در دانشگاه های مبدا از امروز دوم خردادماه جاری آغاز می‌شود و این مهلت تا روز یکشنبه ۳۱ خرداد پایان می یابد.

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو نیز از اول تیرماه آغاز می شود و تا ۱۰ این ماه ادامه دارد. همچنین رسیدگی و اعلام نتیجه اولیه توسط دانشگاه مبدا در بازه زمانی، ۱۳ تا ۲۴ تیرماه خواهد بود.

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش نیز در ۲۷ تیر تا چهارشنبه هفتم مردادماه خواهد بود. در نهایت بررسی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد، تایید نهایی و تثبت نتیجه نهایی فرایند توسط دانشگاه مبدا و ارسال به دانشگاه های مقصد در روز شنبه ۱۰ مرداد تا روز چهارشنبه ۲۸ این ماه خواهد بود.

بر اساس تاکید وزارت بهداشت، سامانه مهمانی در طول نیمسال تحصیلی برای ثبت درخواست فعال بوده و صدور مجوز انتقال مهمانی خارج از سامانه از سوی مرکز خدمات آموزشی میسر نیست و مسئولیت رعایت زمانبندی و فعال بودن سامانه انتقال جهت ثبت درخواست بر عهده معاون آموزشی دانشگاه دانشکده علوم پزشکی است.