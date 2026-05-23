به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط اقلیمی شامل افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت نسبی و احتمال وجود ریزگردهای محلی برای فعالیت آفت کنه گردآلود خرما فراهم است.
وی با اشاره به تزاید نسل و خسارتزایی آفت «کنه گردآلود» خاطرنشان کرد: فراخوان کارشناسان پهنه و مروجان کشاورزی برای اطلاعرسانی گسترده به نخلداران در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: این آفت با تغذیه از شیره برگهای جوان و بهویژه میوههای نارس، باعث تغییر رنگ محصول به خاکستری مایل به سفید یا زرد کمرنگ میشود.
وی تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت، میوههای آسیبدیده کوچک مانده و با خروج مواد قندی، پوست میوه سخت، خشک و غیرقابل مصرف میگردد.
سبحانی در تشریح علائم ظاهری طغیان این آفت گفت: کنهها با تنیدن تار در اطراف خوشهها، منظرهای غبارآلود ایجاد میکنند که در مرحله طغیان، منجر به تغییر رنگ میوهها به قرمز تیره و چروکیدگی شدید محصول میشود.
خودداری از سمپاشیهای زودهنگام
وی با تاکید بر اهمیت زمانبندی در مبارزه با این آفت تصریح کرد: شروع فعالیت کنه تارتن کاملاً به شرایط دما و رطوبت بستگی دارد؛ لذا باغداران باید با پایش دقیق خوشهها و بهرهگیری از تجربیات محلی، زمان دقیق مهاجرت کنهها از تاج درخت به سمت خوشه را شناسایی کنند.
مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی استان بوشهر ضمن توصیه به خودداری از سمپاشیهای زودهنگام و پیش از شروع فعالیت آفت، خاطرنشان کرد: برای کنترل شیمیایی موثر، به محض مشاهده مهاجرت کنههای بالغ، استفاده از کنهکشهای اختصاصی نظیر «فن پیروکسیمیت (اورتوس)»، «بروموپروپیلات (نئورون)»، «هگزیتیازوکس (نیسورون)» و «اسپیرودیکلوفن (انویدور)» یا کنهکشهای عمومی مانند «فن پروپاترین (دانیتول)» و «آبامکتین» توصیه میشود.
سبحانی تأکید کرد: به دلیل تعدد نسل کنه های تارتن برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت نسبت به کنه کشها، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنهها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است.
وی در پایان از تمامی باغداران خواست تا برای دریافت مشاورههای فنی و تعیین زمان دقیق مبارزه، با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در پهنههای تولیدی در ارتباط باشند.
