۲۶ درصد نوزادان متولد شده سال گذشته در کاشان از اتباع بودند

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ در منطقه کاشان و آران و بیدگل چهار هزار و ۹۹۲ نوزاد متولد شد، اظهار کرد: از این بین دو هزار و ۳۰۹ نوزاد یعنی ۴۶/۲ درصد آنها دختر و دو هزار و ۶۸۳ نوزاد یعنی ۵۳/۸ درصد نوزادان پسر بوده اند.

وی همچنین با اشاره به نوزادان متولد شده در سال ۱۴۰۴ ابراز کرد: در سال گذشته چهار هزار و ۴۶۰ نوزاد در منطقه کاشان و آران و بیدگل متولد شدند که نسبت به سال پیش از آن شاهد کاهش ۱۰ درصدی نوزادان بوده ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه این تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۴۰۴ مربوط به موالید ایرانی بوده است، تصریح کرد: مجموع نوزادان متولد شده ایرانی و اتباع در سال گذشته پنج هزار و ۶۴۸ مورد بوده است که در نتیجه در سال گذشته در منطقه کاشان و آران و بیدگل یک هزار و ۱۸۸ نوزاد یعنی بیش از ۲۶ درصد کل موالید از اتباع بوده است.

وی با اشاره به اینکه از چهار هزار و ۴۶۰ نوزاد ایرانی متولد شده در سال گذشته، دو هزار و ۲۱۹ نوزاد یعنی ۴۷/۶ درصد دختر بوده است، گفت: دو هزار و ۴۴۱ نوزاد یعنی ۵۲/۴ نوزادان ایرانی متولد شده در منطقه کاشان و آران و بیدگل در سال گذشته پسر بوده است.