به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یاسر اسکندر وتوت عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: این کشور باید مبالغ مالی مشخصی را برای خرید سامانه های پدافند هوایی پیشرفته با هدف محافظت از حریم هوایی عراق اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: مجهز کردن عراق به سامانه های پیشرفته پدافندی یک مسئله مهم و ضروری بوده و در شرایط کنونی اولویت به شمار می رود. هدف از این اقدام ممانعت از نفوذ به حریم هوایی عراق از سوی کشورهای دیگر است.

پیشتر نیز دیگر شخصیت های عراقی خواهان متوقف کردن تجاوزات پی در پی علیه حاکمیت این کشور شده بودند.

این در حالی است که آمریکایی ها بارها بدون در نظر گرفتن حاکمیت عراق حریم هوایی این کشور را نقض کرده اند.