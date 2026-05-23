بزرگترین اشتباه بیماران مبتلا به فشارخون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جواد کجوری گفت: به عنوان یک متخصص قلب و عروق، روزانه با بیمارانی مواجه میشوم که تنها پس از بروز عوارض جبرانناپذیری نظیر سکتههای قلبی، مغزی یا نارساییهای کلیوی متوجه بیماری خود شدهاند.
وی در تعریف دقیق فشارخون تصریح کرد: فشارخون، نیرویی است که خون هنگام عبور از دیواره رگها به آنها وارد میکند. زمانی که این فشار به طور مداوم بالاتر از حد طبیعی (معمولاً ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه) باشد، قلب ناچار است برای پمپاژ خون با قدرت بیشتری کار کند. این فشار مضاعف در درازمدت باعث ضخیم شدن دیواره قلب و آسیب به عروق حیاتی میشود.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: در حوزه اقدامات مداخلهای قلب، ما شاهد هستیم که فشار خون کنترلنشده چگونه راه را برای تصلب شرایین یا آترواسکلروز هموار میکند. تنگی عروق کرونر که منجر به آنژیوگرافی و تعبیه استنت (فنر) یا جراحی قلب باز میشود، در بسیاری از موارد ریشه در فشارخون مزمن و درماننشده دارد.
کجوری افزود: امروزه تکنولوژیهای نوین مداخلهای به ما کمک میکنند تا عوارض قلبی را مدیریت کنیم، اما همواره تاکید ما بر این است که پیشگیری و کنترل دارویی بسیار کمهزینهتر و ایمنتر از اقدامات تهاجمی است.
وی با بیان اینکه پایش منظم فشارخون، رژیم غذایی کم نمک و کم چرب، کاهش مصرف نمک (کمتر از ۵ گرم در روز) و جایگزینی آن با سبزیجات، میوهها و حبوبات نقش کلیدی در کاهش فشار خون دارد، تاکید کرد: هر فرد بزرگسال باید به صورت دورهای فشارخون خود را با دستگاههای استاندارد چک کند، حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی متوسط در هفته میتواند به طور چشمگیری فشارخون سیستولیک را کاهش دهد.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: بزرگترین اشتباه بیماران، قطع خودسرانه دارو پس از طبیعی شدن اعداد فشارخون است. درمان فشارخون معمولاً مادامالعمر است. همچنین استرسهای محیطی یکی از محرکهای اصلی نوسانات فشار خون هستند که باید با روشهای صحیح مدیریت شوند.
کجوری به ابعاد عمیقتر و جزئیات بالینی مدیریت فشار خون و نقش آموزش در پیشگیری از عوارض ثانویه پرداخت و ادامه داد: در ادامه، لازم است به چند نکته حیاتی که در کلینیکهای فوقتخصصی قلب و عروق و محیطهای دانشگاهی بر آنها تمرکز داریم، اشاره کنم. فشار خون تنها یک عدد نیست، بلکه یک سندرم است که تمام ارگانهای حیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته وی، بسیاری از مراجعین در محیط بیمارستان یا مطب به دلیل اضطراب فشارخون بالایی را نشان میدهند، در حالی که در منزل وضعیت نرمالی دارند. توصیه می کنیم که افراد در منزل از پایش شبانهروزی فشار خون یا همان هولتر فشار خون استفاده کنند. این روش به ما کمک میکند تا الگوی فشار خون بیمار را در زمان خواب و فعالیتهای روزمره بسنجیم و بر اساس آن، دقیقترین دوز دارویی را تجویز کنند.
کجوری ادامه داد: در این روش توصیه میشود افراد فشار خون خود را در یک بازه سه تا هفت روزه، روزانه در دو نوبت صبح و شب اندازهگیری و ثبت کنند. در هر نوبت، فشار خون باید دو بار با فاصله چند دقیقه اندازهگیری شود و میانگین آن ثبت شود تا نتیجه دقیقتری به دست آید.
وی با اشاره به برخی علائم هشداردهنده اظهار کرد: در صورت بروز علائمی مانند سردرد، تاری دید، سرگیجه، تنگی نفس یا درد قفسه سینه لازم است فرد در اسرع وقت برای بررسی بیشتر به پزشک متخصص مراجعه کند.
این متخصص قلب و عروق اضافه کرد: اگر پس از پایان این دوره، میانگین فشارخون بالاتر از ۱۳۵ روی ۸۵ میلیمتر جیوه باشد، فرد باید برای ارزیابی دقیقتر و دریافت درمان مناسب به پزشک متخصص مراجعه کند.
وی، فشارخون بالا را عاملی مهم در آسیب های کلیوی دانست و افزود: فشارخون بالا باعث تخریب عروق کوچک در کلیهها شده و منجر به دفع پروتئین و در نهایت نارسایی کلیه میشود، به همین دلیل بیمار مبتلا به فشارخون باید به صورت دورهای از نظر عملکرد کلیه و وضعیت شبکیه چشم نیز بررسی شود.
کجوری با بیان اینکه اصلاح سبک زندگی فراتر از یک توصیه ساده است و باید بپذیریم که کاهش وزن حتی به میزان ۵ کیلوگرم، میتواند تأثیری مانند یک داروی ضد فشارخون داشته باشد. همچنین، مصرف دخانیات و قلیان به دلیل ایجاد انقباضات عروقی فوری، اثرات داروها را خنثی میکند. همواره تاکید بر این است که سفره ایرانی باید به سمت کاهش سدیم و حذف نمکدان حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه آگاهی از اعداد فشارخون باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزود: هر فرد باید بداند که کنترل این بیماری، به معنای پیشگیری از بیماری های شدیدتر و ماندگاری تواناییهای قلبی است. پس لازم است در هر خانه دستگاه اندازه گیری فشارخون تهیه و فشار خون اعضا خانواده به طور مرتب پایش شود تا از بروز این بیماری جلوگیری شود.
نظر شما