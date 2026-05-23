به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح شنبه در دویست و شصت و پنجمین نشست این شورا که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد، نسبت به پیامدهای سنگین ابلاغیه جدید محدودیت‌های برقی هشدار داد و این میزان از قطعی برق را برای استانی که پیشران صنعتی کشور است، نامتعارف و غیرقابل تحمل دانست.

شوک ۸۵ درصدی به قطب صنعتی ایران

خسروی با تشریح جزئیات ابلاغیه جدید مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد:بر اساس این ابلاغیه، واحدهای صنعتی استان اصفهان ملزم شده‌اند که از خردادماه ۶۰ درصد و در ماه‌های اوج مصرف یعنی تیر و مرداد، تا ۸۵ درصد محدودیت و کاهش مصرف (قطعی برق) را تحمل کنند.»

وی با تأکید بر اینکه اصفهان بار اصلی تولید ملی را بر دوش دارد، افزود: «اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برای قطب صنعتی کشور، به معنای توقف عملی چرخ‌های تولید و تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصاد است. انتظار می‌رود مسئولان کشوری با درک شرایط ویژه این استان، در این ارقام بازنگری کنند.»

پیشنهاد تعدیل محدودیت‌ها؛ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد

عضو شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با ارائه پیشنهادی برای صیانت از تولید ملی، تصریح کرد: «خواسته ما غیرمنطقی نیست؛ درخواست داریم برای استان صنعتی اصفهان تفاوت قائل شوند. پیشنهاد مشخص ما این است که محدودیت ۶۰ درصدی خردادماه به ۴۰ درصد و محدودیت سنگین ۸۵ درصدی در ماه‌های تیر و مرداد، حداکثر به ۶۵ درصد کاهش یابد تا صنایع بتوانند حداقل فعالیت‌های حیاتی خود را حفظ کنند.»

خسروی همچنین بر ضرورت ارائه مشوق‌ها و راهکارهای جایگزین تأکید کرد و گفت: «باید بستری فراهم شود تا بتوان سهمیه مازاد یا صددرصدی به صنایعی که نقش استراتژیک در زنجیره تأمین کشور دارند، تخصیص داد.»

لزوم استقلال در توسعه زیرساخت‌های انرژی

وی با اشاره به سوابق ایثارگری و مقاومت مردم اصفهان خاطرنشان کرد: «ما استانی هستیم که آسیب‌های زیادی را در دوران جنگ تحمیلی برای حفظ کشور تحمل کرده‌ایم و امروز نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داریم. در این شرایط، باید اجازه داده شود تا خودمان چراغ تولید و اقتصادمان را روشن نگه داریم.»

خسروی بر لزوم تغییر در ساختار بودجه‌ریزی انرژی تأکید کرد و گفت: «باید امتیازاتی به استان داده شود تا بتوانیم از طریق درآمدهای حاصل از خودِ صنایع، زیرساخت‌های انرژی استان را توسعه دهیم و اصفهان را از این وضعیت بحرانی خارج کنیم.