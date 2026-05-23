به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف انواع لوازم خانگی و بهداشتی احتکار شده به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

جزئیات کشف و پلمب انبار احتکار

در راستای حمایت از حقوق شهروندان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی لرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، از احتکار انواع لوازم خانگی و بهداشتی در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد مطلع شد.

بازرسی و پلمب انبار با هماهنگی قضایی و همکاری تعزیرات حکومتی

با هماهنگی قضایی صورت گرفته و با همکاری کارشناسان ادارات صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، انبار مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت و کالاهای احتکار شده کشف و پلمب شد.

ارزش اقلام کشف‌شده بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شد

بر اساس نظر کارشناسان، ارزش این اقلام بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

پلیس لرستان با قاطعیت به محتکران و سودجویانی که به دنبال اخلال در نظم اقتصادی و معیشت مردم هستند، هشدار داد که در صورت عدم توقف اقدامات غیرقانونی خود، با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.

امنیت اقتصادی مردم خط قرمز پلیس است و با هیچکس در این زمینه مماشات نخواهد شد.