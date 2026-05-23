به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شیلات شهرستان ازنا روز شنبه با هدف بررسی چالش‌های تولید در مزارع دو منظوره، از واحدهای پرورش ماهی منطقه «مؤمن‌آباد» بازدید کرد.

وضعیت مزارع دو منظوره و چالش‌های تولیدکنندگان

در این برنامه نظارتی، وضعیت فعالیت مزارع چاه‌آب کشاورزی که به صورت دو منظوره اقدام به پرورش ماهی می‌کنند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید، تولیدکنندگان منطقه مؤمن‌آباد چالش‌های اصلی خود را در زمینه تأمین نهاده‌ها و موانع اداری تشریح کردند.

تسهیل در صدور و تمدید مجوزهای فعالیت؛ از مطالبات بهره‌برداران

رئیس شیلات شهرستان ازنا در جریان این بازدید اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی بهره‌برداران مزارع دو منظوره، تسهیل در صدور و تمدید مجوزهای فعالیت همزمان با فصل کشاورزی است.

کریمی ادامه داد: اخذ این مجوزها کلید ورود تولیدکننده به چرخه حمایتی دولت محسوب می‌شود.

مزایای قانونمند شدن فعالیت مزارع دو منظوره

وی افزود: با قانونمند شدن فعالیت این مزارع، تولیدکنندگان می‌توانند از مزایایی همچون سهمیه سوخت حمایتی برای موتورهای برق، خرید خوراک یارانه‌ای، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و همچنین پوشش بیمه‌ای برای کارگاه و کارگران ساختمانی و تولیدی استفاده کنند.

نقش مزارع دو منظوره در اقتصاد مقاومتی

رئیس شیلات شهرستان ازنا با تأکید بر اینکه مزارع دو منظوره نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارند، تصریح کرد: استفاده از آب چاه‌های کشاورزی برای پرورش ماهی قبل از ورود به اراضی زراعی، علاوه بر غنی‌سازی آب و کاهش نیاز به کودهای شیمیایی، موجب افزایش درآمد کشاورزان می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم صدور مجوزهای لازم برای بهره‌مندی از خدمات دولتی، از عزم جدی شیلات شهرستان برای حمایت از تولیدکنندگان مزارع دو منظوره و رفع موانع اداری پیش روی آنان خبر داد.