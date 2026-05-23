۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

تحول اراضی شیب‌دار گلستان با حرکت به سمت کشت‌های اقتصادی

گرگان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: ارتقای درآمد روستاییان و عبور از کشت‌های کم‌بازده، محور اصلی برنامه‌های تحول در اراضی شیب‌دار گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی توسعه باغات و گیاهان دارویی در اراضی شیب‌دار استان بر ضرورت تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً اداری به فعالیت‌های میدانی و ترویجی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سطح درآمدی فعلی مردم استان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست، اظهار کرد: اولویت اصلی استانداری گلستان، جایگزینی کشت‌های کم‌بازده با زراعت‌های اقتصادی و پربازده است که به‌صورت مستقیم موجب بهبود معیشت روستاییان خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با انتقاد از اتکای بیش از حد به اعتبارات دولتی در اجرای طرح‌های گذشته افزود: نباید توسعه استان را منوط به منابع دولتی دانست؛ تجربه موفق کشت گیاهان دارویی و زعفران نشان داده است که با آموزش، ترویج و تضمین بازار، کشاورزان خود پیشگام تحول اقتصادی خواهند بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در دولت کنونی، ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس میزان اثرگذاری در بهبود درآمد روستاییان انجام می‌شود و فرمانداران باید با معرفی نمایندگان ویژه، مسیر اجرای طرح‌های جایگزین و اقتصادی را برای کشاورزان تسهیل کنند.

معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد: اجرای این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اراضی شیب‌دار و مناطق بالادست استان باشد.

