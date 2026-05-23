۸به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر شنبه در همایش روابطعمومیهای استان زنجان، با اشاره به نقش تعیینکننده این نهادها در موفقیت برنامههای اجرایی و مقابله با عملیات روانی دشمن، اظهار داشت: روابطعمومیها صرفاً مسئول انتشار اخبار و روایتگری سازمانی نیستند، بلکه یکی از بخشهای مهم دستگاه اجرایی هستند که وظیفه «ایجاد پل ارتباطی» میان مردم و مسئولان را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: هرچه این فرایند دقیقتر، مسئولانهتر و حرفهایتر انجام شود، به فهم بهتر مسائل، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر میشود.
ااستاندار زنجان با تأکید بر اینکه روابطعمومیها در خط مقدم مواجهه با عملیات روانی و جنگ روایتها قرار دارند، گفت: امروز طیفی گسترده از رسانهها و شبکههای فارسیزبان و همچنین ظرفیتهای فضای مجازی با پشتیبانی مالی و رسانهای قابل توجه، شبانهروزی در حال اثرگذاری بر افکار عمومی ایرانیان هستند.
وی هدف بخش مهمی از این جریان رسانهای را القای دو گزاره «جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی نداشته» و «آیندهای ندارد» دانست و خاطرنشان کرد: در حالیکه اگر واقعیتها و شاخصها بهدرستی تبیین و با آمار مقایسهای بررسی شود، پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف از جمله توسعه راهها، گازرسانی، برقرسانی و بهبود شرایط زندگی در روستاها، روشن و قابل ارائه است. صادقی تأکید کرد: روابطعمومیها باید این واقعیتها را به زبان قابل فهم برای جامعه روایت کنند.
صادقی با اشاره به محدودیتهای ساختاری روابطعمومیها در دستگاههای اجرایی، اذعان کرد: فضای روایتگری کاملاً رقابتی است اما رقابت عادلانه نیست. بسیاری از روابطعمومیها با سه تا پنج نفر نیرو و امکانات محدود کار میکنند، در حالیکه طرف مقابل، امپراتوری رسانهای با بودجههای میلیاردی و حتی دلاری در اختیار دارد.
استاندار زنجان افزود: در چنین شرایطی چارهای جز حرفهای شدن و همافزایی سازمانی نداریم. مدیران دستگاهها نباید روابطعمومی را یک بخش حاشیهای تلقی کنند و باید متناسب با مأموریتهای سنگین این حوزه، حمایت لازم را انجام دهند.
چالش تغییرات مکرر نیروها و لزوم آموزش
یکی از چالشهای اساسی حوزه روابطعمومی، تغییرات مکرر نیروهاست. استاندار زنجان با انتقاد از اینکه گاه روابطعمومی به عنوان محل انتقال نیروهایی که جایگاه دیگری برای آنها تعریف نشده تلقی میشود، گفت: میانگین ماندگاری نیروهای روابطعمومی در برخی دستگاهها پایین است و این رویکرد با مأموریت حساس روابطعمومی همخوانی ندارد و مانع شکلگیری تخصص و تجربه پایدار میشود.
صادقی آموزش و ارتقای تواناییهای فنی کارکنان روابطعمومی را «نخستین الزام» حرفهایسازی برشمرد و تأکید کرد: میدان رسانهای امروز با ابزارها و منطق جدید اداره میشود و باید دانش و مهارت کارکنان بهروز شود.
پرهیز از کارهای کلیشهای و تشکیل شورای روابطعمومیها
استاندار زنجان خواستار پرهیز روابطعمومیها از کارهای کلیشهای، نمایشی و روزمره شد و افزود: در برخی فرایندهای بینبخشی باید دقت شود تا فعالیتهای یک مجموعه به نام مجموعه دیگری ثبت و روایت نشود؛ این موضوع هم از نظر اخلاق حرفهای و هم از نظر اثربخشی اطلاعرسانی، آسیبزاست.
وی تشکیل و تقویت شورای روابطعمومیها را در کنار شورای اطلاعرسانی استان ضروری دانست و گفت: اطلاعات و سوژههای مشترک باید در یک بانک اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شود تا هر دستگاهی بتواند از زاویه مأموریت خود، این دادهها را به شکل جذاب برای مردم بازنمایی کند.
رسانهها از اطلاعات ناقص گلهمندند
صادقی با اشاره به گلایه رسانهها از دریافت ناقص اطلاعات، اظهار داشت: رسانهها گلهمندند که اطلاعات را یا دریافت نمیکنند یا ناقص میگیرند؛ این در حالی است که هر میزان ارتباط با رسانهها دقیقتر و حرفهایتر باشد، ظرفیت اطلاعرسانی دستگاهها افزایش مییابد.
استاندار زنجان در پایان با قدردانی از روابطعمومیهای برتر استان، خاطرنشان کرد: هدف نهایی همه تلاشها، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. هر اندازه دستگاههای اجرایی بتوانند روشنتر، دقیقتر و مسئولانهتر با مردم گفتوگو کنند، به همان میزان همراهی جامعه با برنامههای اجرایی افزایش خواهد یافت.
