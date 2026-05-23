کسری ۹.۵ میلیارد دلاری عراق در پی انسداد تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع خبری، وزیر نفت عراق اعلام کرد که در پی تنشهای نظامی در منطقه، صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز با کاهشی ۹۰ درصدی مواجه شده است. همزمان، تولید نفت عراق نیز به شدت کاهش یافته، چرا که به دلیل اختلال در صادرات، مخازن ذخیرهسازی این کشور در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، با توجه به چشمانداز تداوم انسداد این آبراه استراتژیک، دولت عراق عملاً راهی جز توقف بخش بزرگی از تولید نفت خود نخواهد داشت. این بحران، ضربه سنگینی به اقتصاد عراق وارد کرده است؛ کشوری که تا پیش از آغاز درگیریها، حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولتی خود را از محل فروش نفت تأمین میکرد.
تداوم این وضعیت، عراق را با کسری ماهانه حدود ۹.۵ میلیارد دلاری روبهرو کرده و مقامات بغداد را ناچار به بازنگری فوری در برنامههای اقتصادی کشور کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم گشایش مسیرهای صادراتی، این کشور با چالشهای اقتصادی گسترده و بیسابقهای مواجه خواهد شد.
نظر شما