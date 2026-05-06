روایت ادامه تولید نفت و تأمین سوخت کشور در روزهای جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که جنگ رمضان معادلات عادی کشور را بر هم زده و بسیاری از زیرساختهای حیاتی در حالت آماده باش قرار گرفته اند صنعت نفت بی صدا اما موثر بار سنگینی را بر دوش گرفته است در سطح ظاهر امور زندگی روزمره مردم کمترین نشانه از این تنش دیده میشود پمپ بنزینها فعالند نیروگاهها برق تولید میکنند ناوگان حمل و نقل در حرکت است و صادرات نفت نیز ادامه دارد اما پشت این تصویر به ظاهر عادی شبکه پیچیده ای از تصمیمها تلاشها و ریسکهای عملیاتی جریان دارد که محور آن نیروی انسانی صنعت نفت است.

کارکنان نفت از اتاقهای کنترل پالایشگاهها تا خطوط لوله سراسری و از سکوهای دریایی خلیج فارس تا پایانه های صادراتی در شرایطی کار میکنند که مفهوم امنیت شغلی برای آنان معنایی فراتر از بقا در بازار کار پیدا کرده است امنیت برای آنان به معنای عبور روزانه از خطری است که سکوها تاسیسات و خطوط انتقال را در تیررس مستقیم قرار داده است با این حال تولید نفت متوقف نشده صادرات قطع نشده و تامین بنزین و دیگر فرآورده ها دچار بحران نشده است.

این مقدمه تلاش دارد تصویری روشن و بدون اغراق از واقعیتی ارائه دهد که کمتر دیده میشود اگر کارکنان صنعت نفت در این روزها در صحنه نبودند آنچه امروز به عنوان ثبات نسبی در حوزه انرژی و سوخت تجربه میشود جای خود را به صفهای طولانی سوخت خاموشیهای گسترده و فشار شدید بر اقتصاد میداد روایت پیش رو تمرکز خود را بر نقش همین کارکنان در تامین بنزین تداوم تولید در میادین خلیج فارس و استمرار صادرات نفت قرار میدهد تا نشان دهد این ثبات چگونه و به دست چه کسانی به دست آمده است.

در روزهای جنگ رمضان که زیرساختهای حیاتی در معرض تهدید قرار دارد استمرار تامین بنزین در سراسر کشور حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت است این تلاش از مرحله تولید در پالایشگاهها تا انتقال ذخیره سازی و توزیع در جایگاهها ادامه دارد و زنجیره ای منسجم از متخصصان و کارگران را در بر میگیرد اگر کارکنان صنعت نفت در پالایشگاهها و شرکتهای پخش حضور نداشتند شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی با اختلال گسترده روبه رو میشد ناوگان امدادی و درمانی با کمبود سوخت مواجه میگردید و نیروگاهها در تامین سوخت مورد نیاز خود دچار مشکل میشدند در چنین شرایطی روشن ماندن چراغ خانه ها تداوم حرکت اتوبوسها تاکسیها و خودروهای امدادی و ادامه فعالیت کارخانجات مستقیما به تلاش این کارکنان وابسته است.

آنان در شیفتهای طولانی در شرایط سخت کاری و با فشار روانی ناشی از تهدید حملات احتمالی وظیفه خود را انجام میدهند و اجازه نمیدهند مردم اثر مستقیم فشار جنگ را در صفهای طولانی سوخت یا کمبود بنزین تجربه کنند حضور مستمر این نیروها در اتاقهای کنترل واحدهای عملیاتی آزمایشگاهها و تاسیسات انتقال باعث شده است که حتی در اوج تنشها نیز توزیع سوخت منظم بماند و از بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از کمبود انرژی جلوگیری شود نبود این کارکنان به معنای توقف بخش مهمی از زندگی روزمره کشور بود اما حضور آگاهانه و متعهدانه آنان موجب شده است که تامین سوخت با حداقل اختلال ادامه یابد و امنیت انرژی در بخش مصرف داخلی حفظ شود.

تولید نفت در میادین خلیج فارس کار مداوم در قلب خطر

میادین نفتی خلیج فارس از مهمترین مراکز تولید نفت کشور به شمار میآیند و در عین حال در تیررس مستقیم دشمن قرار دارند کارکنان صنعت نفت با حضور در سکوهای دریایی، تاسیسات بهره برداری و خطوط انتقال در این منطقه حساس در شرایطی کار میکنند که هر لحظه امکان هدف قرار گرفتن این زیرساختها وجود دارد آنان دور از شهرها و خانواده ها در محیطی دشوار با شرایط جوی متغیر و تهدیدهای امنیتی مستمر به فعالیت ادامه میدهند.

اگر این کارکنان با قبول خطر در محل کار حاضر نمیشدند تولید نفت در این میادین متوقف یا به شدت کاهش می یافت و بخشی بزرگ از ظرفیت تولیدی کشور از مدار خارج میگردید حفظ تولید در سطحی که نیازهای داخلی و تعهدات صادراتی را تامین کند تنها با تکیه بر تخصص تجربه و روحیه ایثار این نیروها امکان پذیر شده است آنان در حالی در خطوط مقدم تولید قرار دارند که اغلب بدون استحکامات دفاعی گسترده و تنها با اتکا به انضباط کاری و احساس مسئولیت ملی شریان حیاتی انرژی کشور را زنده نگه داشته اند.

این کارکنان در سکوهای دریایی با حداقل امکانات رفاهی و در شرایط فشرده کاری به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه کنترل فشار و دما بهره برداری ایمن از چاهها مدیریت خطوط لوله زیر دریایی و هماهنگی با مراکز کنترل ساحلی بخشی از وظایف روزانه آنان است اگر این چرخه حساس حتی برای مدت کوتاهی دچار اختلال شود فشار آن به سرعت در قالب کاهش تولید اختلال در تامین خوراک پالایشگاهها و محدود شدن صادرات ظاهر خواهد شد بنابراین تداوم تولید نفت در میادین خلیج فارس به طور مستقیم وابسته به حضور و فداکاری همین کارکنان است و بدون آنان تجهیزات و تاسیسات صرفا سازه هایی بدون کارکرد میبود.

صادرات نفت شریان ارزی کشور و نقش کارکنان خط مقدم اقتصادی

در شرایط جنگ رمضان صادرات نفت تنها یک فعالیت اقتصادی معمولی نیست بلکه نماد مقاومت اقتصادی و ابزار اصلی تامین منابع ارزی کشور است کارکنان صنعت نفت در بخشهای تولید ذخیره سازی پایانه های صادراتی و عملیات بارگیری در خط مقدم این نبرد اقتصادی حضور دارند آنان باید تولید را در سطح پایدار نگه دارند تا تعهدات صادراتی انجام شود عملیات بارگیری را در پایانه های حساس با دقت و سرعت پیش ببرند و در هماهنگی کامل با بخشهای مختلف داخلی و مشتریان خارجی از ایجاد وقفه جلوگیری کنند.

اگر این کارکنان مسئولیت پذیر در صحنه نبودند صادرات نفت با کاهش شدید یا توقف مواجه میشد کاهش صادرات به معنای کاهش درآمد ارزی و محدود شدن توان کشور در تامین نیازهای دفاعی اقتصادی و معیشتی بود هر بشکه نفتی که در این دوران صادر میشود نتیجه حضور کارکنانی است که با علم به خطر در پایانه های ساحلی و تاسیسات انتقال فعالیت میکنند این کارکنان در کنار همکارانشان در پالایشگاهها و میادین خلیج فارس تصویر کاملی از رزمندگان خط مقدم اقتصادی را شکل داده اند.

آنان در پایانه های صادراتی با مدیریت عملیات پهلوگیری نفتکشها اتصال و جداسازی شلنگها کنترل کیفیت و اندازه گیری دقیق محموله ها و نظارت بر روند انتقال نفت مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند کوچکترین اشتباه در این چرخه میتواند به توقف صادرات یا ایجاد خسارتهای گسترده منجر شود با وجود تهدیدها و فشارها این کارکنان با تمرکز و آرامش حرفه ای اجازه نمیدهند وقفه ای در جریان صادرات ایجاد شود.

در مجموع عملکرد موفق صنعت نفت در جنگ رمضان را باید نتیجه مستقیم تلاش شبانه روزی کارکنان این صنعت دانست اگر آنان در پالایشگاهها، در سکوهای خلیج فارس و در پایانه های صادراتی حضور نداشتند تامین بنزین با اختلال جدی روبه رو میشد تولید نفت کاهش می یافت صادرات متوقف یا محدود می گردید و کشور با بحرانهای گسترده انرژی و اقتصادی مواجه می شد به همین دلیل کارکنان صنعت نفت را می توان ستونهای پنهان امنیت انرژی و رزمندگان خط مقدم اقتصادی کشور دانست که با کمترین ادعا بیشترین نقش را در حفظ ثبات و تداوم حیات روزمره مردم بر عهده گرفته اند.