مسئولان به معیشت «ملت مبعوث» توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه‌های کشور به همراه محمدرضا مردانی، رئیس بسیج اساتید کشور، با حضور در وزارت جهاد کشاورزی از «رصدخانه کشاورزی ایران» بازدید کردند. در این بازدید که با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی همراه بود، مردانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای دولت و شهدای پرواز اردیبهشت، بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به معیشت مردم تأکید کرد.

رئیس بسیج اساتید کشور، گفت: این روزها را گرامی می‌داریم و از همه کسانی که این روزها اقتدار ملت ایران را رقم زدند و ابرقدرت‌های پوشالی را شکست دادند، تشکر صمیمانه داریم.

وی افزود: از نیروهای مسلح و ملت مبعوث شده ایران که بیش از ۸۰ شب در خیابان‌ها هستند، تشکر می‌کنم و از مسئولین انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به معیشت این ملت بزرگ داشته باشند.

رئیس بسیج اساتید با اشاره به اهمیت بهداشت و امنیت غذایی تصریح کرد: بهداشت و امنیت غذایی و سلامت حوزه کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسائل برای کشور است. در شرایطی که مستکبران سعی دارند با جنگ اقتصادی مردم را با مشکل مواجه کنند، همه اساتید به ویژه اساتید متخصص در حوزه کشاورزی آماده‌اند تا به وزارت جهاد و کشاورزی کمک کند تا به اهداف خود دست یابد.

مردانی با اشاره به فعالیت‌های بسیج اساتید گفت: بسیج اساتید کشور در قرارگاه کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی کشور با ایجاد کمیته کشاورزی، اقداماتی را در سال‌های گذشته آغاز کرده و این مجموعه می‌تواند در ارتقای کارآمدی حکمرانی در این حوزه کمک مؤثری داشته باشد. نهاد علم این ظرفیت را دارد که کمیته‌ها و کمک‌های مشترک را در سراسر کشور به صورت شبکه‌ای ایجاد کنیم. این شبکه می‌تواند حتی در ترویج کشاورزی نوین حتی در روستاها مؤثر باشد. ان‌شاءالله این حرکت گامی در جهت رفع مشکلات معیشتی کشور باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دولت برای مدیریت کشور در زمان جنگ و پس از آن، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود معیشت مردم و ثبات قیمت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا این ملت مبعوث شده که حماسه‌ای بی‌نظیر را در تاریخ خلق کرده‌اند، دچار مشکلات نباشند.