انصاری: توسعه نامتوازن تهدید اصلی تنوع زیستی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر شنبه در رویداد ملی تنوع زیستی در ساری با تأکید بر پیوند ناگسستنی امنیت زیستی و امنیت ملی هشدار داد که فشارهای ناشی از مداخلات انسانی و تغییر کاربری‌ها، حیات اکوسیستم‌های کشور را به مخاطره انداخته است.

وی با بیان این‌که تالاب‌ها به عنوان یکی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های جهان میزبان ۴۰ درصد تنوع زیستی کره زمین هستند، افزود: قدمت کنوانسیون رامسر به عنوان نخستین پیمان جهانی در حوزه محیط زیست، نشان‌دهنده درک دیرینه بشر از اهمیت این پهنه‌های آبی است؛ پیمانی که ۲۱ سال پیش از کنوانسیون تنوع زیستی به تصویب رسیده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های مدیریتی موجود اظهار کرد: متأسفانه هنوز در مسیر حفاظت از تنوع زیستی با موانع متعددی از جمله فشار بر جنگل‌ها و زیستگاه‌های طبیعی روبروییم. راه برون‌رفت از این وضعیت، جایگزینی توسعه ناپایدار با رویکردی همسو با طبیعت است.

انصاری از پیشرفت قابل توجهی در تثبیت مالکیت تالاب‌ها خبر داد و گفت: خوشبختانه برای یک میلیون و ۳۴۰ هزار هکتار از وسعت تالاب‌های ایران سند صادر شده که این اقدام، گامی اساسی برای جلوگیری از تصرف‌های غیرمجاز محسوب می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری آسیب‌های دو جنگ تحمیلی اخیر به ویژه جنگ سوم، تأکید کرد: این خسارت‌ها فراموش‌شدنی نیست. از مسیر دیپلماسی فعال و مستندسازی حقوقی، پیگیری برای احیای زیستگاه‌های از دست رفته را در دستور کار داریم.

وی در عین حال راه‌حل را در تقابل میان محیط زیست و توسعه ندانست و تصریح کرد: توسعه باید با درک ارزش‌های راهبردی تنوع زیستی و در چارچوب منافع ملی پیش برود. اگر طبیعت را جزئی از مسیر توسعه تعریف کنیم، رسیدن به چشم‌اندازی که در آن زندگی همسو با محیط زیست جریان دارد، ممکن خواهد بود.

انصاری در پایان با تقدیر از تلاش‌های ۲۱ ماهه استاندار مازندران برای ساماندهی بحران پسماند، خاطرنشان کرد: این معضل دیرینه، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی شمال کشور به شمار می‌رود. امید می‌رود با استمرار همکاری مردم و مسئولان، گام‌های مشابهی در حوزه مدیریت فاضلاب استان نیز برداشته شود.