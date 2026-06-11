به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ظهر امروز در مراسم رونمایی از برنامه های اجرایی معاونت طبیعی که به مناسبت هفته محیط زیست در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، تصریح کرد: با وجود دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر همکاران ما کار حفاظت را تعطیل نکرده اند و این بسیار ارزشمند است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 3 جنگ تحمیلی به ویژه جنگ تحمیلی رمضان، افزود: در حوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها در کشور چالش های جدی داریم و مسایلی مانند تغییر کاربری، وجود آلاینده ها و تغییر اقلیم باعث شده تا تنوع زیستی کشور با مسایل متعددی روبه رو باشد و هرچند بخشی از این مسایل جهانی هستند اما کشور ما نیز درگیر این موضوعات است.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری ما از طبیعت باید خردمندانه باشد گفت: در دهه های اخیر نگاه بهره کشی بی حدومرز به جای بهره مندی خردمندانه وضعیت طبیعت را در اغلب شاخصه ها تا آستانه ها پیش برده است و اکنون ما با شرایطی روبه رو هستیم که باید شرایط پرچالش را مدیریت کنیم.

انصاری تاکید کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته رویکرد معاونت طبیعی از حفاظت صرف از گونه های بزرگ جثه به سمت توجه به تمامی گونه ها تغییر پیدا کرده است و این اقدام ارزشمندی است.

معاون رییس جمهور با تقدیر از دغدغه فعالان بخش خصوصی برای حفاظت از گونه های شاخص کشور، افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و همه ما باید تلاش کنیم تا پایداری اکولوژیکی کشور حفظ شود.