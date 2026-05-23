به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در محل دفتر خود با موضوع سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، بیان کرد: «هزینه تسلیم بیش از مقاومت است» پیام و درس این روز محسوب می شود.

وی ادامه داد: امروز نیز بر تکرار تاریخ ایستادیم در جنگ تحمیلی سوم نیز باید بدانیم که مقاومت بدون هزینه نیست.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان رمز عقب نشینی دشمن را در همین کلمه مقاومت دانست و ادامه داد: مردم با حضور خودشان در شب های اقتدار این مقاومت را معنا کرده و این همان رمز پیروزی ما است.

مطیعی با تاکید به اینکه انتظار مردم آن که مسئولان را در شب های اقتدار کنار خود ببینند، اظهار کرد: این حضور مدیران باعث حماسی تر شدن شب های اقتدار می شود.

وی خواستار توجه به ارتقا کمیت و کیفیت برنامه های شب های اقتدار شد و افزود: این حضور همیشگی مردم و مسئولان کنار هم در صحنه حاوی این نکته که مقاومت موثر و نتیجه بخش است.