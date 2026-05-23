  1. استانها
  2. سمنان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

مدیران در شب‌های اقتدار کنار مردم باشند؛ «مقاومت» رمز موفقیت ملت ایران

مدیران در شب‌های اقتدار کنار مردم باشند؛ «مقاومت» رمز موفقیت ملت ایران

سمنان- نماینده ولی فقیه در سمنان با بیان اینکه رمز عقب‌نشینی دشمن در «مقاومت» خلاصه می‌شود، گفت: مردم همین شب‌های اقتدار را سنجه‌ای برای باور مسئولان به این رمز پیروزی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در محل دفتر خود با موضوع سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، بیان کرد: «هزینه تسلیم بیش از مقاومت است» پیام و درس این روز محسوب می شود.

وی ادامه داد: امروز نیز بر تکرار تاریخ ایستادیم در جنگ تحمیلی سوم نیز باید بدانیم که مقاومت بدون هزینه نیست.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان رمز عقب نشینی دشمن را در همین کلمه مقاومت دانست و ادامه داد: مردم با حضور خودشان در شب های اقتدار این مقاومت را معنا کرده و این همان رمز پیروزی ما است.

مطیعی با تاکید به اینکه انتظار مردم آن که مسئولان را در شب های اقتدار کنار خود ببینند، اظهار کرد: این حضور مدیران باعث حماسی تر شدن شب های اقتدار می شود.

وی خواستار توجه به ارتقا کمیت و کیفیت برنامه های شب های اقتدار شد و افزود: این حضور همیشگی مردم و مسئولان کنار هم در صحنه حاوی این نکته که مقاومت موثر و نتیجه بخش است.

کد مطلب 6838648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها