به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در «نشست هماندیشی بایستههای مرمت و بازسازی بناهای خسارتدیده در جنگ و انتقال تجارب گذشته» که با حضور چهرههای ماندگار میراثفرهنگی برگزار شد، با تجلیل از پیشکسوتان این حوزه، آنان را «مخازن طلای تمدنی ایران» توصیف کرد و اظهار داشت: برخی سرمایه کشور را در نفت، گاز، معدن، تجارت و گردش مالی میبینند، اما باور ما این است که سرمایه حقیقی ایران، انسانهای بزرگی هستند که عمر خود را وقف فرهنگ، هویت و تمدن ایرانزمین کردهاند.
وی با اشاره به اهمیت انتقال تجربه نسلهای گذشته به نسل جدید افزود: اگر تجربهها، معارف و ارزشهای فرهنگی این بزرگان به نسل جوان منتقل میشد، امروز با بخشی از شکافها و گسستهای نسلی و اجتماعی مواجه نبودیم. پیشکسوتان، ریشههای درخت تنومند میراث و تمدن ایراناند و اگر این ریشهها تضعیف شوند، حیات فرهنگی جامعه نیز آسیب خواهد دید.
صالحیامیری با تاکید بر پیوند عمیق فرهنگ و تمدن، تصریح کرد: فرهنگ و تمدن دوگانه نیستند، بلکه یک حقیقت واحدند و تمدنها در بستر فرهنگ رویش میکنند. اگر ایران امروز در جهان میدرخشد و همچون خورشیدی نور و حرارت میبخشد، به واسطه فرهنگ، میراث و تمدن سترگ آن است.
وزیر میراثفرهنگی افزود: هویت و شناسنامه ایران در تختجمشید، الموت، جیرفت، شوش و هزاران اثر تاریخی دیگر نهفته است. خطای راهبردی آن است که تصور کنیم توسعه صرفا در بستر نفت و صنعت شکل میگیرد؛ توسعه پایدار را انسانهای توسعهیافته و فرهنگمحور میسازند.
وی در ادامه خواستار راهاندازی «موزه مشاهیر میراثفرهنگی و تمدن ایران» شد و اظهار کرد: باید تندیس، شناسنامه و تاریخ شفاهی بزرگان این حوزه ثبت و به نمایش گذاشته شود تا نسل جوان بداند در چه سرزمین بزرگی زیست میکند و با ریشههای هویتی خود آشنا شود.
صالحیامیری با اشاره به تجربه ثبت تاریخ شفاهی ورزش ایران افزود: همانگونه که تاریخ شفاهی یک قرن ورزش ایران ثبت شد، امروز نیز ثبت تاریخ شفاهی میراثفرهنگی کشور یک ضرورت قطعی و واجب عقلانی است؛ زیرا دانش ذهنی و تجربیات این بزرگان، سرمایهای غیرقابل تکرار است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظام کارشناسی میراثفرهنگی و یگان حفاظت، راهاندازی «مدارس و کالجهای استاد ـ شاگردی» در استانها را یک راهبرد مهم دانست و اظهار کرد: آموزش مرمت نباید صرفا آکادمیک باشد؛ شاگرد باید در کنار استاد، آموزش عملی ببیند و تجربه نسلها منتقل شود.
نظر شما