بحران تنوع زیستی، تهدیدی جهانی برای آینده بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حسن فرطوسی، با تأکید بر اینکه بحران تنوع زیستی یک مسئله جهانی و سرنوشتساز برای آینده بشریت است، گفت: حفاظت از طبیعت تنها با اقدامات فیزیکی ممکن نیست و نیازمند تغییر نگرش، ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی است.
وی در همایش روز جهانی تنوع زیستی که با حضور پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فعالان محیطزیست و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: کاهش شتابان تنوع زیستی، تخریب زیستبومها، تغییرات اقلیمی، آلودگیها و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی، حیات روی کره زمین را با تهدید جدی مواجه کرده است.
فرطوسی با اشاره به اینکه میلیونها گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر قرار دارند، افزود: این بحران تنها به معنای از بین رفتن گونهها نیست، بلکه امنیت غذایی، سلامت انسان، اقتصاد، فرهنگ و حتی صلح جهانی را نیز تهدید میکند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه نقش علم، آموزش و فرهنگ در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تصریح کرد: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد تلاش میکند میان انسان و طبیعت رابطهای متوازن، پایدار و اخلاقی برقرار شود. وی افزود: حفاظت از تنوع زیستی بدون ارتقای آگاهی عمومی، توسعه آموزشهای محیطزیستی و مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست.
فرطوسی همچنین بر اهمیت ذخیرهگاههای زیستکره بهعنوان «آزمایشگاههای زنده توسعه پایدار» تأکید کرد و گفت: در این مناطق، حفاظت از طبیعت، معیشت جوامع محلی، پژوهش و گردشگری مسئولانه در کنار هم معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای زیستی و فرهنگی ایران اظهار کرد: ثبت ذخیرهگاه دالانکو بهعنوان یکی از ذخیرهگاههای زیستکره کشور، گامی مهم در مسیر حفاظت از سرمایههای طبیعی و توسعه پایدار محسوب میشود و میتواند الگویی برای پیوند میان محیطزیست و توسعه در سطح ملی و منطقهای باشد.
فرطوسی در پایان با تأکید بر نقش جوانان، دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد گفت: هر اقدام کوچک محلی میتواند اثر بزرگ جهانی داشته باشد و آینده پایدار جهان از دل همین اقدامات مسئولانه شکل میگیرد.
