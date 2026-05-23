بابایی: ادارات میاندورود به پنل خورشیدی تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه پنل خورشیدی با اشاره به اولویت دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: استاندار مازندران نیز اهتمام ویژهای به این موضوع دارد و توسعه پنلهای خورشیدی میتواند بخش مهمی از مشکل ناترازی انرژی در کشور را حل کند.
وی افزود: انرژی خورشیدی نه تنها به کاهش ناترازی برق کمک میکند بلکه از نظر زیستمحیطی نیز فواید قابل توجهی دارد و برای طیف وسیعی از مصارف خانگی، اداری و صنعتی راهگشا خواهد بود.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه استفاده از برق خورشیدی در ساعات اوج مصرف از قطعی برق جلوگیری کرده و زیرساختهای کشور را تقویت میکند، تصریح کرد: ناترازی انرژی بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی را با مشکل مواجه میکند و پنلهای خورشیدی راهکاری مطمئن برای تداوم چرخه کار و تولید هستند.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: تمام ساختمانهای اداری که هماکنون در میاندورود در حال احداث هستند نیز باید به سامانه پنل خورشیدی مجهز شوند.
