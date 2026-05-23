۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

بابایی: ادارات میاندورود به پنل خورشیدی تجهیز شوند

میاندورود- فرماندار میاندورود گفت: تمام ادارات دارای ساختمان ملکی موظف هستند هرچه سریعتر نسبت به تأمین اعتبار، تهیه طرح و نصب پنل‌های خورشیدی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه پنل خورشیدی با اشاره به اولویت دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: استاندار مازندران نیز اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد و توسعه پنل‌های خورشیدی می‌تواند بخش مهمی از مشکل ناترازی انرژی در کشور را حل کند.

وی افزود: انرژی خورشیدی نه تنها به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند بلکه از نظر زیست‌محیطی نیز فواید قابل توجهی دارد و برای طیف وسیعی از مصارف خانگی، اداری و صنعتی راهگشا خواهد بود.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه استفاده از برق خورشیدی در ساعات اوج مصرف از قطعی برق جلوگیری کرده و زیرساخت‌های کشور را تقویت می‌کند، تصریح کرد: ناترازی انرژی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و پنل‌های خورشیدی راهکاری مطمئن برای تداوم چرخه کار و تولید هستند.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: تمام ساختمان‌های اداری که هم‌اکنون در میاندورود در حال احداث هستند نیز باید به سامانه پنل خورشیدی مجهز شوند.

کد مطلب 6838672

