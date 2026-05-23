به گزارش خبرگزاری مهر، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران، در ادامه دیدارهای خود با همتایانش در جریان سفر به روسیه، با هدایت عبداللهاف رئیس کمیته ملی پارالمپیک آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
دراین دیدار غفور کارگری با هدایت عبداله اف رئیس کمیته ملی پارالمپیک آذربایجان، پیرامون موضوعات مختلفی از جمله برگزاری کمپ های مشترک، شرایط تمرینی و وضعیت تیم های پاراجودو، پاراتکواندو و پارادو ومیدانی گفتگو کرد و طرف آذربایجانی نیز تمایل خود را به جهت میزبانی از تیمهای ملی پارالمپیکی ایران ابراز نمود.
همچنین رئیس کمیته ملی پارالمپیک آذربایجان ضمن ابراز تمایل برای میزبانی از تیمهای ملی پارالمپیک ایران، بر توسعه همکاریهای مشترک میان دو کشور تاکید کرد.
در پایان این دیدار مقرر شد تفاهمنامهای در راستای گسترش همکاریهای مشترک میان کمیتههای ملی پارالمپیک ایران و آذربایجان به امضا برسد.
