۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

کمیته های ملی پارالمپیک ایران و ترکیه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

کمیته‌های ملی پارالمپیک ایران و ترکیه، تفاهم‌نامه توسعه همکاری دوجانبه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک که به منظور حضور در مراسم سی‌اُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه به این کشور سفر کرده است، نشستی با «مراد آکسو» رئیس کمیته ملی پارالمپیک ترکیه برگزار کرد.

در این نشست دو طرف پیرامون زمینه های مشترک همکاری به منظور توسعه ورزش های پارالمپیکی در کشورهای متبوع خود گفتگو و تبادل نظر کردند.

از جمله دستاوردهای این نشست می توان به امضای تفاهم نامه مشترک همکاری میان کمیته های ملی پارالمپیک ایران و ترکیه اشاره کرد که بر اساس آن طرفین بر توسه روابط علمی و آکادمیک به منظور انتقال تجربیات، برگزاری کمپ های مشترک تمرینی، تبادل مربی، توسعه ورزش بانوان و ... اشاره کرد.

