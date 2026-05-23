۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

دیدار روسای کمیته های ملی پارالمپیک ایران و صربستان

در جریان سفر غفور کارگری به روسیه، دیداری میانی وی و رئیس کمیته ملی پارالمپیک صربستان صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار بین غفور کارگری و زوران میچوویچ رئیس کمیته ملی پارالمپیک صربستان، گفتگوهایی پیرامون توسعه همکاری های مشترک میان دو کشور در خصوص ورزش پارالمپیک، تبادل تجربیات و ... انجام شد.

از دیگر محورهای این گفتگو می توان به مسابقات جایزه بزرگ پاراتیراندازی صربستان و تمهیدات حضور تیم ایران در این رویداد اشاره کرد که از ۲۶ خرداد تا اول تیرماه برگزار می شود و نمایندگان کشورمان برای دریافت سهمیه بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در آن حضور می یابند.

