روایت اقتدار ایران در مراسم سی امین سالگرد تاسیس پارالمپیک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، مشروح این سخنرانی به شرح زیر است:

مابه خرسندی و افتخار است که امروز در مراسم گرامیداشت سی‌امین سالگرد تأسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه حضور دارم. این مناسبت ارزشمند را صمیمانه به جناب‌عالی، همکاران محترم‌تان و جامعه بزرگ ورزش پارالمپیک روسیه تبریک عرض می‌کنم و برای این مجموعه پرافتخار آرزوی موفقیت و تداوم پیشرفت دارم.

ورزش پارالمپیک، زبان مشترک انسانیت است؛ زبانی که بر پایه اراده، امید و عبور از محدودیت‌ها شکل گرفته و ملت‌ها را فراتر از مرزها به یکدیگر پیوند می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران، سرزمینی با پیشینه‌ای کهن و فرهنگی غنی و چندهزار ساله است؛ نه مانند برخی از کشورها که تاریخ ی صرفا ۲۵۰ ساله دارند. تمدنی که قرن‌ها در حوزه‌های علم، فرهنگ، ادب و اخلاق نقش‌آفرینی کرده و همواره بر پایه عزت، استقلال و همبستگی مسیر خود را ادامه داده است.

ملت ایران در سال‌های اخیر، علاوه بر مواجهه با فشارها و محدودیت‌های گوناگون، در مقاطع حساس نیز هدف تهاجم نظامی سران کودک آزار آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار گرفته است؛ تهاجمی که منجر به شهادت ۳۳۷۵ نفر از مردم بی‌گناه ایران شد، به‌ویژه زنان و کودکان و در میان آنان ۱۶۸ کودک معصوم مدرسه‌ای در میناب که یاد و نامشان همواره در حافظه ملت جهان باقی خواهد ماند.

در جریان این حملات، نزدیک به ۳۰۰ نفر از ورزشکاران کشور نیز به شهادت رسیدند که در میان آنان یک ورزشکار پارالمپیکی نیز حضور داشت؛ چهره‌هایی که هر یک نماد امید، تلاش و آینده روشن ورزش ایران بودند. همچنین در این تهاجم، حدود ۳۰ هزار نفر نیز جانباز شدند و بیش از ۲۰۰ مجموعه ورزشی کشور نیز دچار آسیب و تخریب شد.

یکی از اتفاقات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که شما در آینده در خصوص علم، اخلاق، مهربانی، ایستادگی و آینده نگری ایشان بیشتر خواهید شنید. او اسطوره مقاومت جهان بشریت در مقابل ظلم و فساد و آدم کشی و تجاوز بود.

با این حال، آنچه این روزهای دشوار را برای ملت ایران به دوره‌ای از ایستادگی و انسجام تبدیل کرد، روحیه مقاومت و اتکای به توان ملی بود. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و دانش فنی جوانان خود، به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و فناوری‌های موشکی، توانست دفاعی مقتدرانه و بازدارنده از تمامیت ارضی خود به عمل آورد. این دستاوردها بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی و صرفاً بر پایه توانمندی داخلی شکل گرفته است.

مردان و خانم ها، امروز شما شاهد تولد چهارمین ابرقدرت جهان هستید. ایران قوی، و این را نه ما بلکه اندیشمندان و سیاستمداران جهان بخصوص اروپا و آمریکا می‌گویند.

فرزندان ایران در عرصه‌های مختلف از جمله ورزش، همچنان با امید و انگیزه مسیر خود را ادامه داده‌اند. امروز نیز ما با وجود همه این فراز و نشیب‌ها، با جدیت در حال آماده‌سازی ورزشکاران خود برای رویدادهای مهم پیش‌رو از جمله بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا و سایر رقابت‌های بین‌المللی هستیم. این حضور، نشانه‌ای روشن از استمرار زندگی، امید و اراده ملت ایران برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر است.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه همکاری‌های ورزشی، به‌ویژه در حوزه پارالمپیک، با کشورهای دوست تأکید داشته و ورزش را بستری برای گفت‌وگو، همبستگی و درک متقابل میان ملت‌ها می‌داند.

در پایان، بار دیگر سی‌امین سالگرد تأسیس کمیته ملی پارالمپیک کشور دوست روسیه را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم روابط و همکاری‌های ورزشی میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و شاهد موفقیت‌های روزافزون ورزشکاران پارالمپیک در سراسر جهان باشیم.از توجه شما سپاسگزارم.

