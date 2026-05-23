«زنگ قهرمانی» موضوع ویژه جشنواره هنری مدرسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنوارههای هنری مدرسه، فراخوان «زنگ قهرمانی» به عنوان موضوع ویژه یازدهمین دوره جشنوارههای هنری مدرسه منتشر شد. در این بخش نوجوانان میتوانند روایتهای خود از شهدای دانشآموز و مدارس آسیبدیده در جنگ تحمیلی دوم و سوم را داشته باشند.
پس از آغاز جنگ تحمیلی و حمله دشمن آمریکایی صهیونی به نقاط مختلف کشور از جمله برخی از مدارس و شهادت جمعی از دانشآموزان مظلوم، «زنگ قهرمانی» به عنوان موضوع ویژه این دوره از جشنوارههای هنری مدرسه تعیین شد.
بر این اساس، جشنواره مدرسه آماده دریافت آثار دانشآموزان در محورهای فیلم داستانی، مستند، انیمیشن، نماهنگ، ایده، فیلمنامه، طرح برنامه تلویزیونی، عکاسی معماری، عکاسی مستند، پوستر، تصویرسازی دیجیتال، طراحی کاراکتر و طراحی هویت بصری با موضوع حملات دشمن به مدارس و شهدای دانشآموز جنگ تحمیلی است.
موضوع این فراخوان ویژه به روایت دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم از مدارس آسیبدیده در جنگ و دانشآموزان شهید اختصاص دارد؛ روایتهایی که بخش مهمی از واقعیت حماسی امروز را شکل میدهد و نیازمند ثبت و بازنمایی هنرمندانه توسط نوجوانان است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود میتوانند به پایگاه رسمی جشنواره به نشانی www.madresefestival.ir مراجعه کنند.
