۲هزار دانش آموز آران و بیدگلی در طرح «مدرسه حرم» آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «مدرسه‌ی حرم» در ایام جنگ رمضان از ۱۵ فروردین و دوران پساجنگ به مدت ۶۰ شب در مرکز حسینی محله دروازه بیدگل و مجاورت میدان سردار شهید سلیمانی؛ محل اجتماعات شبانه در حماسه‌ی خیابان اجرا شد.

طرح «مدرسه‌ی حرم» با مشارکت ۶۰ معلم خادمیار و یاور و معلم غیر خادمیار و یاور به عنوان کلاس های کمک آموزشی و رفع اشکال به همت کانون خدمت رضوی تخصصی تعلیم و تربیت با همکاری کانون غریب الغربا آران و بیدگل و هم افزایی اداره آموزش و پرورش شهرستان در راستای لبیک به پیام رهبری مبنی بر همبستگی و مواسات با هموطنان به عنوان خصلت همیشگی ایرانیان اجرا شد.

این طرح خودجوش، ابتکاری و خلاقانه در قالب برگزاری کلاس‌های رفع اشکال درسی، مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته برای دانش آموزان از پایه‌ی اول ابتدایی تا پایه‌ی دوازدهم از ۱۵ فروردین هر شب در حاشیه‌ی اجتماع حماسی شهروندان در خیابان و مجاورت میدان سردار شهید سلیمانی و استقبال بسیار خوب والدین و دانش آموزان در فضای نورانی و علمیِ عالم آل محمد(ص) برگزار شد.

معلمان آران و بیدگل رضوی هر شب در حاشیه اجتماع شهروندان ولایت مدار، مومن، مذهبی و انقلابی آران و بیدگل میدان‌دار تعلیم و تربیتِ دانش آموزانی شدند که همراه والدین در تجمع شرکت کردند.

هر شب به طور متوسط از ۵۰ تا ۱۰۰ دانش آموز دختر و پسر توسط ۲۵ معلم خادمیار و غیر خادمیار رضوی در کلاس‌های تقویتی و رفع اشکال آموزش داده شدند.

استقبال بسیار خوب والدین و دانش آموزان از این کلاس‌ها و یادگیری مضاعف و تمرکز و دقت دانش آموزان در این فضای علمی و گروهی از برکت رأفت و کرامت امام رضا(ع) بسیار قابل توجه و تامل است.

یادگیری دانش‌آموزان در این فضای نورانی و علمیِ منور به نور رضوی با تلاش عاشقانه، صادقانه و صمیمانه معلمان خادمیار عالم آل محمد(ص) بازتاب فوق العاده مثبت و ارزشمندی در سطح شهرستان و شهروندان داشته که مایه مباهات و افتخار شبکه‌خادمیاری شهرستان و سایر همکاران فرهنگی ارجمند است.